David Stropnik: tri desetletja, polna adrenalina in nepozabnih zgodb

David Stropnik je na POP TV že vse od njegovih začetkov. Tekom uspešne kariere je gledalcem prinesel nešteto zgodb z vsega sveta. Skozi desetletja je spoznal legendarne zvezdnike, kot so Maradona, Jordan in M. Jackson, najbolj pa so ga vedno gnale pustolovščine, ki jih je preživel z znanimi in manj znanimi športniki. Ne samo da o tem poroča, Stropnik se tudi sam ukvarja s številnimi ekstremnimi športi, ki so mu poleg neizmernega veselja prinesli tudi številne poškodbe, ki po njegovem mnenju dokazujejo, da ni dvoličen in da svoje delo jemlje resno.

David Stropnik je del naše medijske hiše že vse od prvega dne, ko se je še snemalo na trak, klicalo s fiksnih telefonov in ko je delo potekalo izjemno drugače kot danes. Skozi vsa tri desetletja pa je našega športnega novinarja gnala neukrotljiva želja po adrenalinu, kreativnosti in predvsem ljubezni do športa, ki je skozi leta gledalcem v udobje njihovega doma prinesla ekskluzivne zgodbe, po katere je včasih odšel tudi na drug konec sveta.

Na POP TV si praktično od prvega dne. Kako se spominjaš začetkov, ko je bilo vse še analogno in precej bolj divje?

To so bili časi, ko je bilo marsikaj težje – ni bilo mobilne telefonije, digitalnih zapisov in posledično preprostega pošiljanja slike, ni bilo resne pomoči spleta, a po drugi strani je bilo lažje, svobodneje, bolj romantično in televizija je bila največ, kar je obstajalo. Sanjali smo o velikih necenzuriranih zgodbah, ki bodo spremenile svet, in POP se je zdel idealna platforma za to. Že takrat sem vedel, da želim gledalcem v dnevne sobe prinašati podvige in avanture, ki jih sicer ne bi videli, ker so preveč oddaljene, skrajne ali le premalo komercialne za mainstream medije. Bili smo "družina" zanesenjakov, ki je skupaj delala, živela in se zabavala, obenem pa producirala, kar se je zdelo nemogoče in neverjetno. Nismo imeli arhiva ali pravic za prenose, zato pa veliko iznajdljivosti in želje. Nekoč sem se na primer prijavil na tekmo v svetovnem pokalu deskanja na snegu kot predvoznik, da sem dobil dostop do ciljnega prostora in izjav, podobno na reli, in to s snemalcem in asistentom v avtu, ali z motorjem tudi 'offroadersko' pripeljal voditelja F. Petka iz Planice v studio, ker bi bilo z avtom prezamudno (in preveč običajno) ... A tisto, kar se ni spremenilo in omogoča, da že tri desetletja vztrajam tukaj, je to, da duh vsega tega, kljub vsemu, kar se dogaja okoli, še vedno živi v naši športni redakciji!

Kaj iz tistih 'starih časov' najbolj pogrešaš?

Ekskluzivnost in improvizacijo! Za zgodbo si moral biti poznavalec – "insider", fizično prisoten na dogodku in se družiti z akterji. Danes lahko vsak pogugla podatke, na Instagramu pogleda zgodbe športnikov in da napisati (celo narisati) AI-ju to, kar potrebuje. Kar je seveda bedno, nekarizmatično in nesmiselno, če rad ustvarjaš zgodbe. Nekoč si moral s kamero priti tudi "na konec sveta" in to brez satelitske navigacije, posnetke pa fizično čim hitreje pripeljati nazaj, ker jih nisi mogel poslati. Zato je bil vsak teren avantura, pri kateri se hvalabogu nisi mogel zanašati na Google Maps, Booking in Instagram ... Moral si biti kreativen, iznajdljiv in domiseln – na primer, kako veliko kamero spraviti v dirkalni avto, na motor ali kolo, na desko, padalo ... Kako analogno najti nekoga, ki bo morda pravkar odpotoval iz Maroka ali Floride in odnesel kaseto s posnetki Dakarja ali Daytone v Slovenijo. Ni bilo dovolj, kot se zdi komu danes, da se počutiš pametno, samozavestno, vplivno in da imaš telefon ter Instagram za idejni "backup" in lahko delaš kao svoje novinarske zgodbe.

V treh desetletjih si posnel na stotine zgodb. Katere so ti ostale najbolj v spominu oziroma bi jih želel izpostaviti? Verjamem, da jih je nešteto. Je mogoče kakšna prelomna?

Prelomna je verjetno prva s sposojeno malo digitalno kamero, ki mi je pokazala, da lahko sam posnamem in prinesem zgodbe tudi od tam, do koder snemalne ekipe (fizično, tehnično ali finančno) sicer ne morejo. Tako sem se s kamero potapljal z morskimi psi na Karibih in Maldivih, dirkal na reliju in gorskih dirkah slovenskega prvenstva, deskal s pettisočaka v Andih in z vulkana v Oceaniji, motorno sankal na Aljaski s pionirji tega športa in vozil petstokonjski motor na Floridi v okviru Bike Weeka, se podal za čustveno zgodbo v osrčje Himalaje in za različnimi dirkami in avanturami na vse konce sveta ... Prelomen za moje delo je bil mogoče tudi test dirkalnika aktualnega svetovnega prvaka v reliju in zgodbe izza krmila motociklov aktualnih prvakov različnih prvenstev, ki so pokazale, da je tudi iz nepomembne Slovenije mogoče priti do nemogočih zgodb. Kar je pokazala tudi moja udeležba na trinajstih relijih Dakar, je pa res, da je bilo v vsem tem ogromno samoiniciative in lastnih poti, s katerih sem se javljal še za POP. Sicer bi mi po splošnih standardih verjetno največ morale pomeniti zgodbe z Maradono, Jordanom, M. Jacksonom ..., ampak meni so bližji intervjuji z Laudo, Messnerjem, Vatanenom, Agostinijem, Siffredijem, vožnja z Michele Mouton po Atacami in z Bin Sulajemom po Rub al Khaliju, deskanje s Håkonsenom in smučanje s Tombo ali Schumacherjem, pa žuranje z Baumgartnerjem, Loebom, Haydnom, Pastrano, Palmerjem ..., ker so zgodbe konec koncev ljudje!

Prek terenskega dela si prepotoval velik del sveta. Koliko držav si obiskal in kateri trenutki ali situacije ti bodo ostali za vedno v spominu?

Po dolgem in počez sem prevozil severno Afriko, Južno in Severno Ameriko, Arabski polotok, seveda Evropo, Azijo pa samo, kar je bilo nujno. Izziv je bila vožnja po zaledenelem morju med Kanado in severnim polom ali večkratna tritedenska avantura po asistenčni trasi relija Dakar, ko je bila ta speljana čez afriška minska polja in na primer Libijo, Niger, Burkino Faso. Nekoč sem kaseto pripeljal z avtom z mavretanske meje v zahodni Sahari pet tisoč kilometrov v kosu v Ljubljano, spet drugič mi je sredi puščave "zaribal" motor v terencu in sem lahko izkusil še drugo plat avanture. To je prinesla tudi zastrupitev v Senegalu, potres in nevihtni polet nad Nazco v Peruju, skoraj aretacija zaradi snemanja iz vojaškega helikopterja v Emiratih in smučanje po prepovedanih pobočjih v Skalnem gorovju, tridnevno pridržanje na letališču v Abu Dabiju, skrivanje pred vojaki na meji v Rossu, plaz v francoskih Alpah, rop v Maliju in Čilu, beg pred tolpo v Washingtonu ... To so situacije, ki ostanejo v spominu, tako kot 'spring break' v Cancunu, zabava v Rossijevi garaži, 6G-obrat v akrobatskem letalu, 285 km/h po ulicah Tokia z dirkačem F2, test motorja v prometnem kaosu Katmanduja, X-games party v Aspenu, iskanje izgubljenega dela Marčičevega motorja v pesku Bolivije, "aha moment" po pogovoru z glavnim producentom CNN v Atlanti, veleslalomska tekma z Ducatijevo ekipo, Playboyev 'photoshoot' v Miamiju ...

Poleg adrenalinske službe imaš tudi takšne hobije. Povej nam kaj več o njih in s čim vse se ukvarjaš.

Rad imam športe, ki nimajo popravnega izpita in 'time-outa' in zato niso igre, ampak avanture, ki niso ujete v predvidljivost igrišč. Načeloma vse športe, ki jih pokrivam kot "svoje", živim, v mnogih sem tudi tekmoval – od smučanja do jadranja, od dirkanja z avtomobili in motorji ... Res delam tudi prispevke o 'mainstream' športih (z žogo), a tisto, kar mi je res blizu in kar počnem tudi sam, je 'freeride' smučanje (nekoč alpinistično deskanje) in vse oblike gorništva in bencinskih športov, pa potapljanje in veslanje na divjih vodah. 'Windsurf', 'snowboard', plezanje, (gorsko) kolesarstvo in motokros sem moral zaradi poškodb bolj ali manj opustiti, a vseeno razumem, kaj se dogaja v teh športih, in se družim z akterji zgodb. Namesto klasičnega intervjuja sem se tako potapljal z Artnikovo, jadral s Kosmino, letel s Podlunškom, vozil motokros z Gajserjem in enduro s Stanovnikom, v hribih smučal s Karničarjem in deskal s Koširjem, plezal z Gromom in Garnbretovo, dirkal "proti" ... Ker je to boljša zgodba! Zgodba zase so športni avtomobili in motocikli, ki jih testiram, in pa, to bo zvenelo čudaško, tudi tri desetletja po študiju astrofizike to področje še vedno resno spremljam.

Kaj te žene v to, da moraš stvari občutiti na lastni koži?

Ker verjamem, da stvari, ki ne zahtevajo truda in tveganja, nimajo vrednosti. Kot že rečeno, menim, da novinar kot gledalec na tribuni, kaj šele za računalnikom, ni dovolj blizu, da bi lahko čutil ali razumel dogajanje. Imam tudi drugačen pogled na svoje delo. Novinarstvo je zame pripovedovanje zgodb o avanturah, kjer gre za vprašanje življenja in smrti, boja proti svojim slabostim in absolutni meji, ne pa za navajanje rezultatov s tekmovanj. Zato se nisem omejeval na delo v dnevnoinformativnem programu, ampak sem delal tudi za oddaje z daljšimi in bolj poglobljenimi zgodbami, kot so Športna scena in Preverjeno, pikakom in celo produkcijske oddaje, snemal za današnje pojme preveč divje zgodbe za Extra magazin na Kanalu A in to nadgradil z ekskluzivnimi prvoosebnimi reportažami za Davidove ekstreme na spletu. In na projektih MotoGP in F1, ki so drugačen ekstrem. Zunaj POP-a sem napisal nekaj knjig in urejal revije s takšno vsebino ...

Bil si v več nesrečah. Koliko poškodb si že staknil in katera izkušnja ti je bila najtežja?

To, da sem polomil "večino" kosti, je dokaz, da nisem dvoličen, da resno jemljem svoje delo in da razumem akterje svojih zgodb, ki so pripravljeni za svoje sanje in podvige tudi umreti. Predvsem menim, da ni bistveno, da prideš v krsto s čim bolje ohranjenim telesom, ampak s čim več doživetji. Ja, kotaliti se pri 200 km/h po asfaltu, če misliš na mojo zadnjo večjo nesrečo na Grobniku, res ni prijetno, a s kostmi v resnici ni težava, ker se zarastejo, ti pa dobiš nekaj časa, da ustaviš tempo in odpočiješ telo in duha. Problem so bile poškodbe sklepov – kolen, vratnih in križnih vretenc, izguba gibljivosti prstov ... To te oddalji od tistega, kar rad počneš, a po drugi strani daje stvarem še večjo težo ali pa te prisili, da poiščeš nove načine dela (eni bi šli raje verjetno na bolniško) in tudi športe. Bolj žalostno je, ko izgubiš kolege in akterje svojih zgodb, ki nesreč niso preživeli, ali pa so umrli, medtem ko si skupaj z njimi načrtoval novo zgodbo. Ko sem delal na primer spominsko oddajo za Tomaža Humarja, sem med pregledovanjem svojega alpinističnega arhiva ugotovil, da ni več živ niti eden izmed alpinistov, s katerimi sem delal skupne projekte ... in to je najtežje.

Pred kratkim si se poročil. Kako službo, ki zahteva celega človeka, usklajuješ z zasebnim življenjem?

Športni novinar si ves (tudi prosti) čas, ne le, ko ti služba predpiše čas za to, kar je mnogim težko razumeti. Vikendov seveda ni, še posebno odkar poleg ostalega komentiram dirke MotoGP, lani (pa tudi predlani, ko sem imel še dodatni spletni projekt) sem imel na primer 350 delovnih dni. Ampak ... glede na to, da je žena Petra nekdanja sodelavka, je razumevanje lažje. Predvsem pa je (bila) velikokrat snemalka in montažerka mojih najboljših projektov, ko sva se na primer skupaj potapljala z morskimi psi in mantami, turno smučala po Alpah, dirkala z avtomobili ali potovala z motorjem. Na drugi strani pa je sin Alex odraščal z mojim delom in ob njem ter je tako videl in doživel več, kot bi verjetno sicer, predvsem pa veliko stvari še vedno počneva skupaj: terenski motorji, 'freeride', športni avtomobili, potovanja ... tako da si domišljam, da je od mojega življenjskega sloga vseeno imel tudi nekaj dobrega, večjega in nestresnega ...

Kaj te po dolgoletni karieri še vedno navdihuje, da vsak dan ostaneš poln zagona?