Edi Pucer in Darja Zgonc: Tukaj sva polovico svojega življenja

"Ustvarjali smo nov projekt. Za tiste čase je to bil pionirski," se je spominjala voditeljica Darja Zgonc , voditelj Edi Pucer pa je dodal: "To je naš življenjski projekt."

"Svet ni pošten in ni pravičen. Svetu marsikdaj ni mar in je brezbrižen, ampak po drugi strani so pa pošteni ljudje in pravični. In to so zgodbe, ki podajo upanje in dober občutek," je o delu novinarja povedala Darja.

"Jaz sem tukaj pol svojega življenja in to tisto najbolj produktivno polovico," je povedal Edi, Darja pa je dodala: "To je praktično vsa naša poklicna kariera."

"Spomnim se šoka med politiki, ko mi niso prišli pokrit neke teme, ki se je njim zdela zelo pomembna, ampak smo šli delat nekaj drugega. K politikom smo šli samo takrat, ko smo delali temo, ki je bila pomembna za ljudi in smo od njih terjali odgovore," se je spominjal Edi, Darja pa je dodala: "Prispevke so narekovali ljudje s svojimi zgodbami. Zadeve, ki so se neposredno dotikale naših življenj."

"Hecno je, da mi je po vseh teh letih še vedno zelo nerodno, ko me kdo vpraša, od kod me pozna. Takrat mu odgovorim, da se človek ne muči, odgovorim, da verjetno s televizije, ampak mi je prav nerodno, ko to rečem," je povedal Pucer, z njim pa se je strinjla tudi njegova sovoditeljica.

"Poznava se in veva, kaj vse sva že preživela skozi ta leta. So trenutki, ki so osebno težki, lahko zelo boleči in žalostni," je o njunem medsebojnem odnosu povedala Darja, Edi pa dodal: "Ob vsaki katastrofi vedno znova spoznaš, kako so ljude močni in znotja lepi. Koliko dobrega je v vseh nas."