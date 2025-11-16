Izjave v 24UR, ki so odmevale: od požigalca do 24 litrov alkohola

Ob praznovanju okrogle 30. obletnice naše medijske hiše in oddaje 24UR smo za vas pripravili pregled nekaterih najbolj posrečenih izjav, ki so se našim gledalcem zagotovo vtisnile v spomin. Od zgodbe o serijskem požigalcu iz Velenja in miškah v pekarni do novembra, ko se ne da delati.

Ker smo novembra, začnimo z njim. 11 let je minilo od legendarne izjave nekdanje ministrice za okolje Irene Majcen, ki je na vprašanje novinarjev glede reševanja težav z visokimi vodami in sanacije vodotokov hladnokrvno odvrnila: "Ne da se delat'. November je!"

Novembra praznujemo tudi martinovo, v oddaji 24UR pa se je skozi leta nabralo kar nekaj posrečenih izjav. Najbolj odmevno je bilo zagotovo martinovanje v Mariboru, kjer je vedno veselo.

V naših informativnih oddajah smo se tudi večkrat dotaknili problematike alkohola. Oddaja Preverjeno se je odpravila na slovensko Obalo in poročala o t. i. "zabavah na haubi". V prispevku so spomnili tudi na vidno pijanega mladeniča, ki je, kot je povedal novinarki, spil 24 litrov alkohola, nato pa izgubil občutek za prostor.

Od alkohola k nekaterim nepozabnim reportažam s terena. Pred dobrimi 20 leti so v Velenju ujeli mladoletnika, ki naj bi podtaknil več požarov. Prijeli ga niso policisti, ampak trojica občanov, ki so čez noč postali heroji v domačem kraju. Zaslovele pa so tudi njihove izjave.

Ekipa Sveta na Kanalu A je pred leti obiskala pekarno na Štajerskem. Novinarka je med ogledom skladišča naletela na miš, našla pa je tudi mišje iztrebke na vrečah z moko. Presenetil jo je odziv peka, ki je imel preprosto pojasnilo: "Nisem maček, da bi lovil miši".