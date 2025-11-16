Svetli način
Izjave v 24UR, ki so odmevale: od požigalca do 24 litrov alkohola

Ljubljana, 16. 11. 2025 09.00 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Komentarji
17

Ob praznovanju okrogle 30. obletnice naše medijske hiše in oddaje 24UR smo za vas pripravili pregled nekaterih najbolj posrečenih izjav, ki so se našim gledalcem zagotovo vtisnile v spomin. Od zgodbe o serijskem požigalcu iz Velenja in miškah v pekarni do novembra, ko se ne da delati.

Ker smo novembra, začnimo z njim. 11 let je minilo od legendarne izjave nekdanje ministrice za okolje Irene Majcen, ki je na vprašanje novinarjev glede reševanja težav z visokimi vodami in sanacije vodotokov hladnokrvno odvrnila: "Ne da se delat'. November je!"

Novembra praznujemo tudi martinovo, v oddaji 24UR pa se je skozi leta nabralo kar nekaj posrečenih izjav. Najbolj odmevno je bilo zagotovo martinovanje v Mariboru, kjer je vedno veselo. 

V naših informativnih oddajah smo se tudi večkrat dotaknili problematike alkohola. Oddaja Preverjeno se je odpravila na slovensko Obalo in poročala o t. i. "zabavah na haubi". V prispevku so spomnili tudi na vidno pijanega mladeniča, ki je, kot je povedal novinarki, spil 24 litrov alkohola, nato pa izgubil občutek za prostor. 

Od alkohola k nekaterim nepozabnim reportažam s terena. Pred dobrimi 20 leti so v Velenju ujeli mladoletnika, ki naj bi podtaknil več požarov. Prijeli ga niso policisti, ampak trojica občanov, ki so čez noč postali heroji v domačem kraju. Zaslovele pa so tudi njihove izjave. 

Ekipa Sveta na Kanalu A je pred leti obiskala pekarno na Štajerskem. Novinarka je med ogledom skladišča naletela na miš, našla pa je tudi mišje iztrebke na vrečah z moko. Presenetil jo je odziv peka, ki je imel preprosto pojasnilo: "Nisem maček, da bi lovil miši". 

Gledalcem pa je zagotovo ostal v spominu tudi vklop izpred ljubljanske pravoslavne cerkve, ko smo ugotovili, da za božič ostajamo doma. Z družino. 

izjave 24ur pop 30
Naslednji članek

O čem smo poročali v prvi oddaji 24UR pred 30 leti?

KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
16. 11. 2025 09.37
November je ne da se delat ha ha.
ODGOVORI
0 0
anabanana
16. 11. 2025 09.34
Nekoč ste bili, danes vas ni več, zaprite in zaklenite
ODGOVORI
0 0
KR IS 2S
16. 11. 2025 09.32
+1
Albanci pa morajo biti zraven.
ODGOVORI
1 0
anabanana
16. 11. 2025 09.32
Koga pa to zanima
ODGOVORI
0 0
Smo druga Švica
16. 11. 2025 09.31
+1
Ljudje v dobri veri stopijo pred kamero in potem jih tako svalkate vsako leto samo da so ogledi.Bolno
ODGOVORI
1 0
the kop
16. 11. 2025 09.30
+2
Vsako leto ste slabši!! Nič ne bi bilo narobe če se ugasnete!! Pa me brišite!!
ODGOVORI
2 0
daiči
16. 11. 2025 09.28
prsežmo d oblubmno da nebomo več pravli d je solata u meku plastična, sam nehite sto trapasto reklamo, lepo vs prosm..
ODGOVORI
0 0
2fast4
16. 11. 2025 09.15
+3
malo smeha mora biti...
ODGOVORI
3 0
Vakalunga
16. 11. 2025 09.14
”Za nikakršen odhod in odcepitev iz Jugoslavije ne gre. Z dopolnili smo ustvarili pomembne pogoje za prihodnost, za socializem po meri ljudi,” Milan Kučan,
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
16. 11. 2025 09.13
+2
Vracajo se oni v preteklost kot jim je v navadi sedanjost pa poden od podna.
ODGOVORI
2 0
devote
16. 11. 2025 09.12
ker s protesti ni slo je trump zagrozil srbiji ...leto 1999 .. ali boste kupovali nafto tam kjer bomo mi rekli.
ODGOVORI
0 0
LevoDesniPles
16. 11. 2025 09.08
+3
a bo danes uspelo tole pustiti odklenjeno do 12h lol
ODGOVORI
3 0
Vakalunga
16. 11. 2025 09.06
+3
”O odcepitvi Slovenije od Jugoslavije je težko celo misliti, ker to ni nikoli bila moja najintimnejša opcija. Z njo se ne morem sprijazniti,” Milan Kučan, 31. 1. 1990.
ODGOVORI
3 0
Dragica Cegler
16. 11. 2025 09.06
+7
Raje zaklenite,ker itak ne prenesete kritike.Upam,da se ored 40 letnico vaše novice zaklene ,ugasne luč in vrže ključ v smeti.
ODGOVORI
7 0
