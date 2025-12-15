Kaj se je pred 30 leti dogajalo v svetu slavnih?

V letu, ko je J. K. Rowling zaključevala prvo knjigo o Harryju Potterju, smo po prvi oddaji 24UR pred 30. leti predvajali kino uspešnico Vincija Vogue Anžlovarja Babica gre na jug. Po kinodvoranah je kraljeval Forrest Gump, viktorja za popularno glasbo pa so prejeli Čuki. Leta 1995 so Slovenijo navduševali z uspešnico Kavbojci in Indijani, video za še danes aktulano temo pa je režiral Branko Đurić Đuro.

Pred 30. leti so svojo pot med zvezde začeli Black Eyed Peace, sceno so z glasnimi kitarami zatresli tudi Foo Figters, pri nas pa sta z ustvarjanjem začeli še danes priljubljeni skupini Rok 'n' Band in Siddharta:

Hit serije so bile zdravniška drama Urgenca, ledino je v žanru misterijev orala serija Dosejeji X, vrhunec priljubljenosti so uživali zvezdniki serije Beverly Hills. Tudi slovensko občinstvo so kot novost navdušili še danes aktualni Prijatelji: Na globalni glasbeni sceni je bil na vrhuncu Britpop in ostra bitka med oboževalci skupine Oasis ter Blur. Prvi tuji filmski hit na POP TV je bil Umri pokončno z legendarnim Brucom Willisom.