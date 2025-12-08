Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.
POP 30
Kako dobro lovci poznajo POP TV?
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Le še nekaj dni nas loči od okrogle obletnice naše medijske hiše. 15. decembra bo POP TV na rojstnodnevni torti namreč upihnil že 30. svečko. Ob tej priložnosti smo pri lovcih iz kviza Na lovu preverili, kako dobro poznajo zgodovino naše televizije. Preverite svoje znanje skupaj z njimi tudi vi!
Naslednji članek
Delodajalci lahko oddajo zahtevke v okviru sheme skrajšanega delovnika
Naslednji članek
220 žensk in razumevajoči soprog Janez
SORODNI ČLANKI
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.