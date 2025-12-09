Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.
POP 30
Kako dobro Peter Poles pozna POP TV?
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Le še nekaj dni nas loči od okrogle obletnice naše medijske hiše. 15. decembra bo POP TV na rojstnodnevni torti namreč upihnil že 30. svečko. Ob tej priložnosti smo pri Petru Polesu, voditelju kviza Na lovu, preverili, kako dobro poznajo zgodovino naše televizije. Preverite svoje znanje skupaj z njim tudi vi!
SORODNI ČLANKI
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.