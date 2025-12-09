Svetli način
POP 30

Kako dobro Peter Poles pozna POP TV?

Ljubljana, 09. 12. 2025 06.00

Eva Mavrič
Le še nekaj dni nas loči od okrogle obletnice naše medijske hiše. 15. decembra bo POP TV na rojstnodnevni torti namreč upihnil že 30. svečko. Ob tej priložnosti smo pri Petru Polesu, voditelju kviza Na lovu, preverili, kako dobro poznajo zgodovino naše televizije. Preverite svoje znanje skupaj z njim tudi vi!

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. 

Kako dobro lovci poznajo POP TV?

