Kateri šovi so nas zabavali na POP TV?

Menite, da se spomnite vseh šovov, ki so nas v 30 letih zabavali na POP TV? Poleg MasterChefa Slovenije, Kmetije in Slovenija ima talent, ki nas zabavajo in nas izobražujejo v zadnjih nekaj letih, se je od leta 1995 do danes zvrstilo kar nekaj šovov. Verjetno je med njimi tudi kakšen tak, na katerega ste malce pozabili. Preverite spodaj.

OGLAS

Hipnoza: dobra zabava

29. januarja 2017 je na POP TV prišla nova oddaja Hipnoza: dobra zabava, v kateri sta Božidar Grilc (mojster hipnoze) in Boštjan Romih (voditelj) poskrbela za pestro in dinamično zabavo skupaj z gosti, ki so se opogumili za hipnozo. Pred samim začetkom oddaje je takrat Božidar povedal, da napoveduje, da se bodo gledalci ob spontanem in zabavnem odzivu tekmovalcev spraševali, ali je hipnoza tistih na odru resnična, saj ne bodo mogli verjeti svojih očem. In res je bilo tako. Šov je imel sicer le eno sezono, a se je gledalcem vsekakor vtisnil v spomin.

Hipnoza: dobra zabava FOTO: POP TV icon-expand

Big Brother

Eden največjih šovov dvatisočih. Šov, ki je v Sloveniji doživel kar nekaj sezon, poleg tega pa se je zaradi tekmovalcev za večno vtisnil v spomin. Le kdo se ne spomni tedenskih nalog, ko so morali poskrbeti, da na terasi hiše Big Brother ogenj gori pet dni skupaj in ne sme ugasniti? Kdo se ne spomni vseh romanc, ki so se zgodile? Kdo se ne spomni zadnje tekmovalke Mirele Lapanović, ki je pustila velik pečat? In seveda ... Kdo se ne spomni Big Brotherja slavnih ter sira, za katerega na koncu nismo več vedeli, kdo ga je jedel in kdo ni. Šov, ki je v začetku tega tisočletja navduševal množico ljudi po Sloveniji in svetu. Licenco za šov naj bi kupilo kar 62 držav, med letoma 1999 in 2018 pa naj bi se na svetu posnelo več kot 445 sezon tega šova.

Zadnja zmagovalka Big Brotherja, Mirela Lapanović FOTO: Miro Majcen icon-expand

Gostilna išče šefa

Bine Volčič, Teja in Jani Jugovic so tri trenutno zelo znana imena slovenske scene, ki smo jih prvotno spoznali v šovu Gostilna išče šefa. Na POP TV smo šov lahko spremljali štiri sezone, med letoma 2012 in 2015. Šov je bil razdeljen na dva dela – na gostilno in hišo. Tekmovalci so se borili za naziv najboljšega šefa oziroma šefico gostilne. Šef gostilne, Bine Volčič, je tekmovalcem skozi šov predajal svoje znanje in tedenske izzive. Enkrat tedensko je oddaja potekala v živo s komentatorji in voditeljem oziroma voditeljico, kjer so se gledalci odločali, koga bodo z glasovi poslali domov. Med komentatorji so bili: Angelca Likovič, Savina Atai, Mišo Stevanovič, Marko Pavčnik, Žiga Gombač, Iryna Osypenko, Karim Merdjadi.

Gostilna išče šefa, Bine Volčič FOTO: Miro Majcen icon-expand

Zvezde plešejo

Verjetno eden najbolj estetskih šovov na POP TV, ki je gledalce razveseljeval s tremi sezonami. Četrta se je predstavila samo z eno epizodo, a je nato nastopila korona, zato je nadaljevanje žal padlo v vodo. V šovu smo spremljali znane Slovence, ki so se iz tedna v teden učili različnih klasičnih in latinskoameriških plesov. Ocenjevala jih je stroga žirija, v kateri so bili Lado Bizovičar, Nika Urbas, Katarina Venturini in Andrej Škufca. V šovu smo lahko spremljali različne obraze slovenske zabavne scene, med zmagovalce pa so se zapisali: Dejan Vunjak, Natalija Gros in Tanja Žagar.

Zvezde plešejo FOTO: Miro Majcen icon-expand

Bar

"The show must go!" je v eni od sezon šova Bar izjavila tekmovalka Alma Brđanović in se z izjavo zapisala v zgodovino legendarnih televizijskih izjav. Šov smo na POP TV lahko spremljali dve sezoni. Tekmovalci so morali skupaj živeti in delati ter skrbeti za uspešnost Bara, ki je bil takrat v centru Ljubljena, na Kongresnem trgu. Gledalci in obiskovalci so Bar obiskovali, se družili s svojimi najljubšimi tekmovalci, nekateri pa so se z njimi v času njihove službe tudi zasebno zapletli. Eden od tekmovalcev se je z obiskovalko šova intimno spečal v skladišču Bara, ji rekel 'Naredi, da mi pride', kar je bila kasneje tudi inspiracija za pesem, ki jo je napisal takrat priljubljeni Fredi Miler.

Bar FOTO: POP TV icon-expand

Sanjska ženska

Poleg Sanjskega moškega, ki smo ga nazadnje na POP TV lahko spremljali pred tremi leti, smo na POP TV pred skoraj 20 leti lahko spremljali tudi Sanjsko žensko, kjer se je 20 moških borilo za srce dveh mladenk. V prvi sezoni je to bila Miša Margan, v drugi sezoni pa je to bila Nina Osenar.

Sanjska ženska - Nina Osenar FOTO: POP TV icon-expand

Survivor

Šov, kjer so se tekmovalci morali boriti za preživetje na eksotičnih Filipinih, se učiti boriti z naravo in premagovati ovire na igrah, ki so jim prinašale različne nagrade. Rajsko okolje, tekmovalci, ki jih narava pripelje do roba, in zanimivi zapleti. Na kratko: šov, kjer je Slovenija spoznala Franka Bajca.

Survivor FOTO: POP TV icon-expand

Lepo je biti milijonar

Le kdo se ne spomni legendarnega kviza, ki je v 90. letih navduševal Slovence in Slovenke, ter voditelja Jonasa Žnidaršiča, ki se je vsakič znova prepričal z vprašanjem: 'Je to vaš zadnji odgovor?' Jonasa je kasneje nadomestil Boštjan Romih, oddaja pa je prejela kar šest viktorjev. Kviz smo na POP TV lahko spremljali vse do leta 2008.