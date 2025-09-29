Kateri trenutki so zaznamovali novinarja oddaje 24UR?

Kako poročati iz svojih krajev, ki so zaradi poplav odrezani od sveta, in pri tem ohraniti novinarsko zbranost? Kako poročati o begunski krizi in prizorih, zaradi katerih ponoči ne spiš? Vse to sta na lastni koži doživela Žana Vertačnik in Anže Božič, novinarja oddaje 24UR.

Na Žano Vertačnik je poročanje s poplavljene Koroške vplivalo zelo čustveno, a jo hkrati novinarsko še bolj izoblikovalo in ji dalo potrditev, da je to, kar počne, njeno poslanstvo. "Trenutek, ko sva s snemalcem stopila s helikopterja v Črno na Koroškem, ki je bila tisti čas brez signala in tako zelo zalita z vodo, da je tudi jaz kot Korošica nisem dobro prepoznala."

Novinarka oddaje 24UR je priznala, da je želela v prvih dneh poplav mikrofon zamenjati za lopato. "Pa sem se pomirila sama s seboj šele po nekaj dneh, ko so mi gasilci dejali, da v teh trenutkih ena lopata ne spremeni ničesar bistvenega, spremeni pa bistveno, če moja kamera in mikrofon vse to dogajanje zajameta in za vedno pospravita v arhiv." Med poročanjem o najhujših poplavah v zgodovini naše države je izčrpano in zaskrbljeno Žano ujel fotografski objektiv. "Mislim, da ta fotografija enostavno kaže, da sem sedela na enem čustvenem vrtiljaku, ki ga pravzaprav še danes ne znam povsem dobro pojasniti," je opisala fotografijo, ki je povedala več kot tisoč besed.

