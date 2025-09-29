Kateri trenutki so zaznamovali novinarja oddaje 24UR?

Na Žano Vertačnik je poročanje s poplavljene Koroške vplivalo zelo čustveno, a jo hkrati novinarsko še bolj izoblikovalo in ji dalo potrditev, da je to, kar počne, njeno poslanstvo. "Trenutek, ko sva s snemalcem stopila s helikopterja v Črno na Koroškem, ki je bila tisti čas brez signala in tako zelo zalita z vodo, da je tudi jaz kot Korošica nisem dobro prepoznala."
Novinarka oddaje 24UR je priznala, da je želela v prvih dneh poplav mikrofon zamenjati za lopato. "Pa sem se pomirila sama s seboj šele po nekaj dneh, ko so mi gasilci dejali, da v teh trenutkih ena lopata ne spremeni ničesar bistvenega, spremeni pa bistveno, če moja kamera in mikrofon vse to dogajanje zajameta in za vedno pospravita v arhiv."
Med poročanjem o najhujših poplavah v zgodovini naše države je izčrpano in zaskrbljeno Žano ujel fotografski objektiv. "Mislim, da ta fotografija enostavno kaže, da sem sedela na enem čustvenem vrtiljaku, ki ga pravzaprav še danes ne znam povsem dobro pojasniti," je opisala fotografijo, ki je povedala več kot tisoč besed.
Anže Božič je sicer notranjepolitični novinar, ki večino svoje kariere budno spremlja dogajanje na domačem političnem parketu. Kot večkrat pravi sam: "Volitve so naše olimpijske igre." A tudi Anžeta je kdaj doletel teren, po katerem ni mogel spati.
"Da so tudi tisti bolj čustveni trenutki, sem jaz občutil v času begunske krize. Tam so bili trenutki res zelo čustveni, zelo močni. Pričevanja teh ljudi so bila neverjetna in to bi rekel, da me je najbolj zaznamovalo v moji karieri pri 24UR," je razkril in pojasnil, da je takrat zvečer v postelji pred spanjem veliko premišljeval. "Takrat sva se s snemalcem veliko pogovarjala na terenu o tem, kaj sva videla in kako sva to doživela." Take stvari te naredijo boljšega in bolj razmišljujočega človeka, je prepričan.
