Zakulisje POP TV: Spoznajte ustvarjalce zgodb, ki so za kamero

21. 11. 2025

Avtor
Anastasija Jović
POP TV že trideset let v vaše dnevne sobe dostavlja vsebine. Prek malih ekranov ste del zgodb, z nami spremljate aktualna dogajanja in posredno spoznavate tudi naše prepoznavne obraze - novinarje in voditelje. Kaj pa ostali, ki za kamerami soustvarjajo končne izdelke? Predstavljamo jih in vam ponujamo vpogled v zakulisje.

Vseh zaposlenih, ki v naši medijski hiši skrbijo, da informativni program teče gladko, se razvija, napreduje in vam dostavlja raznoliko ponudbo zgodb, je več kot 250. Med njimi so novinarji in voditelji, katerih obraze v naših oddajah spremljate dnevno. Za kamero pa je tudi več kot 120 zaposlenih, ki pri tem procesu sodelujejo. Med njimi so snemalci, montažerji, grafiki, uredniki, redaktorji, producenti in vsi ostali, ki z nami soustvarjajo televizijske prispevke in druge vsebine. Poglejmo v zakulisje procesa od ideje do končnega televizijskega prispevka. Pri tem imajo zelo pomembno vlogo tudi vsi tisti, ki jih običajno ne vidite prek svojih malih ekranov. Začnimo na začetku, pri naši organizaciji.

Marko Rebolj o svojem delu organizatorja in producenta na POP TV.
Marko Rebolj o svojem delu organizatorja in producenta na POP TV. FOTO: POP TV

Razporejanje snemalnih ekip, novinarjev, iskanje materialov ... Omizje organizatorjev in producentov je vedno v polnem pogonu."Brez stresa na televiziji ne gre (smeh). Ampak to je dober stres, tak pozitiven, pa tudi veliko adrenalina, zaradi česar ni noben dan enak prejšnjemu," pove o svojem delu Marko Rebolj, naš organizator in producent. "Vsako jutro pravzaprav ne veš, kaj te čaka in zaradi tega je delo tako dobro.

Naloga Tilna Fujsa, našega multimedijskega producenta, je med drugim tudi to, da novinarjem po najboljših močeh olajša dnevni pogon. "Pogosto sem vezni člen med novinarji in tujimi medijskimi hišami, da pridobimo kakšne materiale ali posnetke in na tak način gledalcem predstavimo tudi vpogled v njihovo dogajanje."

Tilen Fujs novinarjem po najboljših močeh olajša dnevni pogon.
Tilen Fujs novinarjem po najboljših močeh olajša dnevni pogon. FOTO: Svet

Ko ima novinar v večji meri pripravljene materiale, odhiti opremljen s snemalcem na teren. Tam posname izjave s sogovorniki in potem pride nazaj v pisarno sestavljati zgodbo ter jo v grobem zmontirati. Tu na pomoč priskočijo grafiki - s tabelami, grafi, zemljevidi ...

Zaključna faza je seveda, ko novinarji tečemo, kar nas noge nosijo - v montažo! Kako montažerji ohranijo mirno kri v pogosto stresnih situacijah zaradi časovnega pritiska? "Kako to naredimo? Ne vem (smeh). Jaz se v takšnih stresnih situacijah kar malo izklopim - za pet ali deset minut, kolikor pač traja montiranje prispevkov - potem ko novinar odide, se pa lahko v miru zadereš v montaži (smeh)," nam šaljivo zaupa Andraž Domnik, eden izmed naših montažerjev. "Novinarji zadnje čase zelo dobro pripravljate svoje sekvence, zelo dobro nam pripravite material. Na koncu dodamo le še prelive, te cukrčke, kot jim rečemo." In prispevek je pripravljen, da ga režija pošlje v vaše dnevne sobe. Že trideset let, vsak večer.

Montažer Andraž Domnik med montiranjem prispevka.
Montažer Andraž Domnik med montiranjem prispevka. FOTO: POP TV

Delo je razgibano in pod časovnimi omejitvami, zato je včasih tudi malo stresno. Zakaj ga radi opravljamo?

"Ni klasično delo v pisarni, všeč mi je, ker je prav vsak dan drugačen, kljub temu da delamo vsak dan isto. Preplet novic, novinarjev, snemalcev - toliko različnih ljudi, da je zelo dinamično," je povedal Andraž. Tilen pa je k temu dodal: "Velikokrat sem tudi v redakciji, pomagam v studiu, če je treba - raznoliko je. Zame je to velik plus, saj ne maram monotonega dela in tu ga definitivno ni."

pop tv 30 let za kamero zakulisje
