Koliko časa so znani novinarski obrazi že del naše hiše?

Simpatična voditeljica rubrike POP IN Ota Širca Roš je del medijske hiše POP TV že vse od leta 2008. Njen najljubši del službe je, ko ekipa nekaj dobrega naredi. "In se do solz nasmejimo in se imamo noro dobro!"

Novinarka Eva Koderman Pavc , ki jo gledalci poznajo tako iz studia oddaje 24UR , kot iz številnih športnih terenov, bo prihodnji februar praznovala svojo 19. obletnico z medijsko hišo POP TV, medtem ko je novinar Jan Lukač del športne redakcije štiri leta. V tem času se mu je v srce najbolj vtisnilo snemanje oddaje Vsi za naše! Ko nista popolnoma potopljena v svet športa, Eva in Jan rada uživata v zabavnih vsebinah naše medijske hiše, tudi v seriji Ja, Chef! in As ti tud not padu?!

Primorski dopisnik Jaka Vran na hiši ustvarja že 11 let. "Veliko ljubih stvari je meni na POP TV. In čeprav nisem veliko v Ljubljani, bi rekel, da so v prvi vrsti to moji sodelavci in ekipa." Novinar oddaje 24UR Anže Božič je na POP TV že 11 let in tudi on se strinja, da so najboljši del zgodbe sodelavci.

"Moja najljubša stvar na POP TV je gotovo to, da je vsak dan drugačen," je prepričana urednica rubrike Dejstva Alenka Marovt, novinarki Niki Kunaver, ki je na POP TV že 13 let, pa je pri srcu to, da ji niti enkrat ni bilo dolgčas.

Jure Longyka je sodelavec hiše POP TV postal že leta 1995. "30 let POP-a pomeni neko pripadnost. Sem POP-ovec in ves ta čas se čutim, na ta način kot tak in družim se s temi ljudmi blazno rad."