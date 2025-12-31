Na POP TV ne gradita zgolj kariere, ampak pleteta tudi prijateljske vezi

Kako se spominjata svojih začetkov v novinarstvu? Kdaj in kje sta začeli?

Eva: Moj čisto prvi stik z novinarstvom je bil že v osnovni šoli pri šolskem glasilu, v tiste prave novinarske vode pa sem zaplavala med študijem, ko me je študentska praksa pripeljala na POP TV. Spomnim se, da nas je takrat na POP TV želelo priti toliko, da smo morali napisati motivacijska pisma in nato priti na razgovor, kjer nisem skrivala želje, da se želim preizkusiti prav kot novinarka rubrike POP IN. Mesto med praktikanti sem sicer dobila in tri dni prakse tudi opravila, nato pa je nastopila pandemija. Ko so leto kasneje v redakciji iskali študentske okrepitve, sem se znova prijavila in od takrat sem del ekipe POP IN. Od tega bo kmalu že pet let! Anastasija: Začela sem iz čiste radovednosti - zanimalo me je, kako poteka delo na televiziji. Spomnim se, da sem rekla mami: "Največ pol leta, potem pa poskusim še radio, pa mogoče bi poskusila pisati tudi za kakšen časopis..." No, na Pro Plusu delam zdaj že četrto leto in ni videti, da bi se mi kam mudilo. Začela sem kot novinarka Sveta na Kanalu A, kjer sem se lotevala različnih tematik (revščine, drage javne razsvetljave, komarjev, pasjih zavetišč ...), nato pa presedlala na 24UR in naravnost v svet zabave - POP IN. Zdaj poročam s koncertov in predstav, predstavljam nove obraze na slovenski sceni in klepetam s prekaljenimi mački - še najraje pa zapakiram kakšno dobrodelno zgodbo.

Vajino delo ne zajema zgolj pisanja člankov za 24ur.com in pripravljanja prispevkov za naše oddaje, kaj vse počneta in pri katerih projektih sta do zdaj sodelovali?

Eva: Res je. Pisanje člankov in priprava prispevkov sta vsekakor dva od temeljev, potem pa je tukaj še snemanje POPkastov in snemanje vsebin za naša družbena omrežja, kjer že dobra dva meseca z ekipo vsak teden pridno pripravljamo tedenske preglede dogajanja v pop kulturi. V letu 2025 smo zabavne vsebine vključili tudi v oddajo Svet na Kanalu A, kar pomeni, da sva z Anastasijo poleg snemanja in montiranja prispevkov stopili še v čevlje voditeljic rubrike Svet zabave. V ekipi POP IN pridno zavihamo rokave tudi, ko so na sporedu naši šovi, in z dodatnimi vsebinami poskrbimo, da imajo gledalci POP TV-ja in uporabniki 24ur.com vedno dovolj vsebin. Pa naj bo to v obliki spin-off oddaje Kmetija: Cela štala ali pa v obliki zabavnih kvizov z lovci iz kviza Na lovu. Anastasija: Včasih se mi zazdi, da zmorem vse (emoji superženske). Pridejo dnevi, ko sem na terenu, tipkam članke, montiram, se dogovarjam za zgodbe, preklapljam med urniki in tabelami z vsebino, skočim vmes še v studio in obvezno najedam sodelavcem z: "Kaj bomo jedli." Čeprav se sliši oguljeno, zahteva novinarstvo celega človeka. Ob vsem tem uživam, še najraje imam dneve, ko se "največ dogaja". Recimo novembrsko oddajo Na žaru, ko sem imela vpogled v zakulisje, se javljala v živo za televizijo in splet in po koncu oddaje prva vprašala: "No, kako ste se imeli?"

Svet zabave je včasih razumljen kot manj resen del novinarstva. Zakaj menita, da je kljub temu pomemben in kaj vaju na tem področju osebno najbolj nagovarja?

Eva: Zaradi vedno bolj napetega vzdušja po svetu je še kako pomembno ustvarjati zabavnejše in lahkotnejše, a še vedno kakovostne vsebine. Številke ne lažejo, naše gledalce in bralce vsebine POP IN zelo zanimajo in veseli smo, da je temu tako. Osebno me na tem področju najbolj nagovarjajo teme, povezane z dogajanjem onkraj luže. Podelitve nagrad, dogodki, kot sta Met Gala in nastop ob polčasu Super Bowla, pa Evrovizija, ki ji sicer trenutno ne kaže najbolje. Kot pripadnica generacije Z zelo rada spremljam tudi trende popularne kulture, ki se razvijejo na spletu. Anastasija: Ja, pa smo se hitro dotaknili moje šibke točke (emoji z žalostnimi očkami). Razumem, od kod prihaja prepričanje, da je svet zabave in estrade zgolj rumenilo, ki nima veliko povezave z novinarstvom. A jo še kako ima. Gledalcem in bralcem lepšamo dneve, ki jih lahko resne novice posivijo. In umetnost je pomembna. Kultura kot protiutež vsakdanjim skrbem in politiki. Denimo kultne serije (NMK, TV Dober dan ...), ki so za vedno povezale ljudi s humorjem in na nek način vzgajale generacije. Pa glasba, film, dogodki, vse te zgodbe, ambicije in srčni ljudje.

Letos sta se pojavili tudi na televiziji, v vlogi voditeljic. Se še spomnita prvega dne? Kako sta se počutili?

Eva: Doma imam čisto preveč posnetkov iz otroštva, na katerih se pretvarjam, da sem voditeljica. To, da sem se v tej vlogi dejansko preizkusila, je mejnik, ki ga ne bom pozabila. 'Živčki' so bili prisotni in prvič nikoli ni popolno, ampak sem bila vseeno zadovoljna. Dan pa mi bo za vedno ostal v spominu, predvsem zaradi ljudi, ki so me tisti dan tako lepo podprli. Od sodelavcev, ki so šli z mano v studio, do Nuše Lesar, ki me je tam tako toplo sprejela. Potem so tukaj še vsi ljudje, ki jih gledalci ne vidijo, a so ključni akterji pri tem, da smo mi na kameri videti super. Od maske in garderobe pa do snemalcev, asistentov, montažerjev in režije. Pa še kar nisem vseh naštela! Anastasija: Dejstvo je, da prvega studija ne pozabiš nikoli. Spomnim se, da sem se sekirala, koliko ljudi bo negativno komentiralo, ali se bom kar zrušila pred kamero, ko bom na vrsti, da spregovorim ... Ozvočena sem stala tam sredi studia v času 24UR POPOLDNE in komaj dihala, potem pa je voditeljica rekla: "Ti sam uživi." Takrat sicer nisem (sem pa zvozila!), danes pa je studijski del eden mojih ljubših. Jaz in rdeča lučka na kameri, ko gremo v živo, sva postali prijateljici.

Imata številne hobije in interese. Kaj je tisto, kar vama osebno najbolj leži in vaju napolni zunaj televizijskega sveta?

Eva: Na faksu so nam večkrat rekli, da je novinarstvo način življenja. Po domače rečeno, mislila sem, da nakladajo. Pa so imeli v resnici prav. Popularna kultura je vsekakor velik del mojega življenja. Glasbi, filmom, serijam in novičkam iz sveta zabave se človek težko izogne, tudi če tisti dan ne dela. Če to odštejem, me z elanom najbolj napolnijo potovanja, tudi če so ta zgolj vikend oddih v naključnem evropskem mestu, do katerega je bila najcenejša letalska vozovnica (smeh). Pa seveda druženje s prijatelji, ki so v povsem drugih vodah in me posledično vedno znova naučijo kaj novega, ter družina. Anastasija: V bistvu so moji številni hobiji res povezani s službo. Obožujem knjige. Rada grem na predstavo, v kino, pojem in plešem na dobrem koncertu. Predvsem pa dam v zadnjih letih največ na tiste, ki jih imam rada in se z njimi popolnoma odklopim. Takrat večinoma uživamo ob hrani ali pa samo SMO.

Med skupnim delom se pogosto spletejo tudi tesne vezi. Kako bi opisali vajino prijateljstvo in koliko vama ta pomeni pri vsakdanjem delu?

Eva: Če družino zaradi bivanja v drugem mestu vidim zgolj nekajkrat na mesec in prijatelje takrat, ko uspemo uskladiti urnike, svoje sodelavce vidim praktično vsak dan. To, da sem na POP TV stkala nekaj zares tesnih prijateljstev, mi zato pomeni vse! Z Anastasijo sva se od nekdaj dobro razumeli, zadnje leto pa sva se še posebej povezali. Skupaj sva iz obdobja študentskih dni stopili v svet odraslih, se hkrati zaposlili, stopili v vlogo voditeljic rubrike Svet zabave in se nasploh naučili krmariti v medijskem svetu, ki ni nikoli dolgočasen. Anastasija: Če sem usodna: ko ni v službi Eve, je moj dan manj rožnat (emoji roza srčka z bleščicami). Eva je nekdo, ki redko jamra, ima skoraj neomejene količine dobre volje in vrhunskih šal. Predvsem je lahkotna, s čimer mi olajša marsikatero situacijo v službi. Pomaga zbrusiti ideje, dokonča brezvoljne stavke in nažge glasbo, ko potrebujemo dvig vzdušja v redakciji. Poleg tega je zelo dobra novinarka. Simpatična, prodorna in radovedna - nepogrešljiv del ekipe.

Družita se tudi zunaj službe. Bi izpostavili kakšen skupen trenutek ali anekdoto, ki vama je ostala v lepem spominu?

Eva: Ker smo v prazničnem času, bom izpostavila vikend-izlet v adventni Zagreb. Redko se zgodi, da štirje sodelavci najdemo dan, ko smo vsi prosti, zato je bil ta kratek oddih še toliko bolj poseben. In ni lepšega kot na kavču pod deko s toplim čajem v roki brezskrbno klepetati pozno v noč! Anastasija: Uradno: Letošnji advent v Zagrebu je bil še posebej lep. Neuradno: Tek in ples v kinodvorani, ko se je ta po koncu filma izpraznila.

Ker se bližamo koncu leta 2025 – kateri trenutek letošnjega leta se vama je še posebej vtisnil v spomin?