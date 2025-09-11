Svetli način
Nepredvidljivost terenov: 'Pogačar je iz tega naredil šalo'

Ljubljana, 11. 09. 2025 19.38 | Posodobljeno pred eno minuto

Na dan POP Promenade, s katero letos obeležujemo 30. obletnico naše medijske hiše, so se novinarji spominjali zanimivih zgodb in zapletov, ki so se v tem obdobju zgodili na terenu. Kaj storiti, ko zamudiš Tadeja Pogačarja, ki kot prvi prečka ciljno črto? In kako se zbrati, ko v majhni izbi poleg igralke Scarlett Johansson stoji še njena ekipa?

Na terenu se zgodijo nepredvidljivi dogodki, ki se čez čas spremenijo v simpatične anekdote. Novinar rubrike Pop In Simon Vadnjal se je za Svet spominjal intervjuja s hollywoodsko igralko Scarlett Johansson. "Bila je krasna, varnostnik, ki pa je bil dve glavi višji od mene, pa se je zadrl: 'Nobenih telefonov. Nobenih selfijev. Vaš čas se začne odštevati zdaj!' Potem pa je pritisnil in je začelo odštevati," je dejal. 

Svetova novinarka Barbara Bašič se je spomnila, kako je snemala izjave odbojkarjev. "Počutila sem se kot palčica, čeprav nisem tako majhna. Ko pobiraš izjave naših dvometrašev, se počutiš zelo miniaturno," je povedala.

Maticu Flajšmanu pa je v spominu najbolj ostal trenutek z lanske kolesarske dirke po Italiji. "Nismo pravočasno ujeli cilja. In takrat se navadno zgodi to, česar si najmanj želiš - da je najboljši Slovenec, ti pa ne moreš do njega. Vsi so rekli, da Tadej Pogačar ne bo več govoril, dal je že izjave ... V tistem smo začeli snemati vklop za začetek oddaje, ko se je iz hotela pojavil Pogačar. Mi smo ga poklicali in on je iz tega naredil šalo," je opisal.

Več o njihovih prigodah na terenu si poglejte v videu na vrhu članka.

