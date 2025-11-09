Svetli način
Od prve oddaje 24UR na POP TV nanizali že skoraj 11.000

Ljubljana, 09. 11. 2025 21.18 | Posodobljeno pred 1 uro

Mateja Dežman
POP TV prav zaradi naše oddaje 24UR letos praznuje svojih okroglih 30 let. Leta 1995 smo v vaše domove poslali prvo informativno oddajo 24UR, od takrat smo jih nanizali že skoraj 11.000. Od prvega dneva je del naše redakcije tudi Damjan Košec, danes vodja in urednik informativnega programa, ki je z nami delil kar nekaj utrinkov o tem, kakšni so bili začetki; pogled nazaj je delila tudi Alenka Arko, prav tako ena prvih novinark pri nas, pogled naprej pa Jani Muhič.

Damjan Košec, vodja in urednik informativnega programa, je na naši medijski hiši že od samega začetka. "Na to hišo sem prišel 16. oktobra 1995, če sem bolj natančen, ne v to hišo, ampak smo se dobivali najprej v neki pisarnici v poslovni stavbi v ljubljanskih Stegnah, kjer se je oblikovala prva ekipa. Od teh prvoborcev so še danes sodelavci Edi Pucer, Darja Zgonc in Alenka Arko," se spominja Košec.

Damjan Košec
Damjan Košec FOTO: POP TV

Alenka Arko pa dodaja:"Tega se vsi spominjamo. Učili smo se, se dogovarjali in iskali način, ki bi bil drugačen."

"Konkretno tukaj, kjer midva sediva in je zadnjih 18 let osrednji studio oddaje 24UR, je bil pa fitnes. Bili smo mladi, zagnani in imeli smo precej idej. Še zdaj mi ostaja v spominu, kako so nas učili, kako naj je videti dober prispevek, torej ko gledalcu ugasneš ton, mora samo po sliki prepoznati, o čem govori ta prispevek," še dodaja Košec.

Kaj pa je prednost ekipe?

"Odzivnost, prizadevnost, pripravljenost. Morate vedeti, da za en televizijski prispevek ljudje včasih ves dan stojijo na dežju. Za dobrimi zgodbami, za ljudmi in za gledalci, ki so središče naših zgodb," odgovarja urednik informativnega programa.

Voditelj Jani Muhič pa dodaja: "Ko se kaj zgodi, tukaj nastane čebelnjak in vsak naredi svoje delo. Zbiramo informacije, jih preverjamo in šele preverjene potem lahko kredibilno, podkrepljene z dejstvi, posredujemo v domove."

