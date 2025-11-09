Od prve oddaje 24UR na POP TV nanizali že skoraj 11.000

Damjan Košec , vodja in urednik informativnega programa, je na naši medijski hiši že od samega začetka. "Na to hišo sem prišel 16. oktobra 1995, če sem bolj natančen, ne v to hišo, ampak smo se dobivali najprej v neki pisarnici v poslovni stavbi v ljubljanskih Stegnah, kjer se je oblikovala prva ekipa. Od teh prvoborcev so še danes sodelavci Edi Pucer, Darja Zgonc in Alenka Arko," se spominja Košec.

Alenka Arko pa dodaja:"Tega se vsi spominjamo. Učili smo se, se dogovarjali in iskali način, ki bi bil drugačen."

"Konkretno tukaj, kjer midva sediva in je zadnjih 18 let osrednji studio oddaje 24UR, je bil pa fitnes. Bili smo mladi, zagnani in imeli smo precej idej. Še zdaj mi ostaja v spominu, kako so nas učili, kako naj je videti dober prispevek, torej ko gledalcu ugasneš ton, mora samo po sliki prepoznati, o čem govori ta prispevek," še dodaja Košec.