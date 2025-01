Peter Poles: POP TV mi je dal super poligon, da se dokažem

"POP TV mi je vedno dal en tak super poligon, da si dokažeš, da če se za ene stvari potrudiš, se bodo zgodile in boš lahko napredoval. Tako miselnost ima celoten POP TV," je prepričan dolgoletni voditelj Peter Poles, ki ga med drugim poznamo tudi iz oddaj Slovenija ima talent, Dan najlepših sanj in Zvezde plešejo. "V televizijskem smislu me je POP TV zelo zaznamoval."

"Z različnimi oddajami je v meni zbudil različna stanja. Recimo, Talenti so itak vrhunski, mi je pa Dan najlepših sanj zagotovo dal največ. Videli smo drugačnega Perota, oddaja Dan najlepših sanj je v realnem svetu največ spremenila," je poudaril simpatični voditelj in dejal, da je oddaja dala njemu in ekipi potrditev, da je to, kar delajo, dobro in prav ter naj še naprej dobro za ljudi.

Peter velja za zelo dostopnega in prijaznega človeka. Sam poudarja, da je to ključno, saj je televizija ekipno delo. "To se vidi na vseh rezultatih in oddajah, ki smo jih naredili. Če je bila ekipa pripravljena narediti vse, kar se da, in še več, je bilo vedno dobro." Voditelj pride vedno z veseljem v službo, saj se POP TV po njegovem mnenju vedno znova razvija in napreduje: "Seveda se še naprej vidim na POP TV, verjamem, da bomo naredili še veliko dobrega."