Petra Kerčmar in Uroš Slak že 23 let nepogrešljiva člena informativnih oddaj

Petra Kerčmar in Uroš Slak sta na POP TV prišla pred 23 leti, ko sta skupaj ustvarjala eno bolj pronicljivih oddaj v slovenskem prostoru: Trenja. Od takrat dalje sta nepogrešljiva člena informativnih oddaj in projektov naše hiše. Profesionalna do dela, zahtevna do sogovornikov in prijetna za vse sodelavce, s katerimi delata. Ključna je energija, pravita in ponosno povesta, da rada prideta v službo. Ob 30 let POP TV-ja sta zato po res dolgih letih pristala v skupni intervju.