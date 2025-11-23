Svetli način
Prepoznate naše znane igralce v različnih vlogah?

Ljubljana, 23. 11. 2025 07.00

V treh desetletjih POP TV smo ustvarili številne serije, ki so se nam zasidrale globoko v srce. V njih so zaživeli številni igralci, ki so nas navduševali z raznolikimi vlogami. Nekateri so se pojavili v več naših priljubljenih serijah. Jih prepoznate?

Naše znane igralce smo videli že v različnih vlogah. Igralka Lea Mihevc, ki trenutno navdušuje v seriji Nemirna kri, je pred tem že nastopila v Ja, Chef!, igralec Matej Zemljič pa se je pojavil v seriji Gospod profesor in kasneje očaral v priljubljeni seriji Skrito v raju. Kdo so še ostali igralci, ki smo jih gledali že v različnih TV-vsebinah in ali jih prepoznate?

Igralke Lucijo Harum, Ondino Kerec in Alenko Kraigher lahko trenutno spremljamo v serijah Ja, Chef! in Nemirna kri, kjer igra tudi priljubljen igralec Uroš Smolej. Slednji je pred tem navduševal že v Skrito v raju.

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV!

Filip Žunić pa je našim gledalcem prav tako postal znan v seriji Gospod profesor, zdaj pa igra v seriji Nemirna kri, ki s svojo dramatično zgodbo gledalce vselej drži na trnih.

Hvala vam, da nas spremljate že trideset let!

