Prepoznate naše znane igralce v različnih vlogah?

Naše znane igralce smo videli že v različnih vlogah. Igralka Lea Mihevc, ki trenutno navdušuje v seriji Nemirna kri, je pred tem že nastopila v Ja, Chef!, igralec Matej Zemljič pa se je pojavil v seriji Gospod profesor in kasneje očaral v priljubljeni seriji Skrito v raju. Kdo so še ostali igralci, ki smo jih gledali že v različnih TV-vsebinah in ali jih prepoznate?
- FOTO: POP TV
Igralke Lucijo Harum, Ondino Kerec in Alenko Kraigher lahko trenutno spremljamo v serijah Ja, Chef! in Nemirna kri, kjer igra tudi priljubljen igralec Uroš Smolej. Slednji je pred tem navduševal že v Skrito v raju.
Filip Žunić pa je našim gledalcem prav tako postal znan v seriji Gospod profesor, zdaj pa igra v seriji Nemirna kri, ki s svojo dramatično zgodbo gledalce vselej drži na trnih.
