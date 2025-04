Prvi dnevi POP TV: Kako je vse skupaj začelo?

Eden najbolj prepoznavnih obrazov POP TV-ja je zagotovo Darja Zgonc, ki je na medijski hiši že od samega začetka. Vidimo jo lahko tudi na koncu prve oddaje. Kako se spominja začetkov? "Začetek je bil adrenalinski, naporen in negotov, hkrati pa poln energije in zagnanosti, tako kot je to pri novih projektih. In naš je bil takrat resnično nekaj novega – v času, ko je prevladovala le ena dnevnoinformativna oddaja, smo začeli postavljati novo in to na povsem novi televiziji. Z drugačnimi zgodbami in pristopi, z dinamičnimi prispevki, z veliko ustvarjalne iznajdljivosti in z velikimi ambicijami. Ekipa, ki jo je zbral Tomaž Perovič, je bila krasna, razumeli smo se odlično, ideje so kar 'špricale', veliko smo delali in tudi veliko žurali. Eno je šlo z drugim, rezultat pa: po samo dveh letih smo prehiteli Dnevnik, postali smo verodostojna informativna oddaja, ki ji ljudje verjamejo."

Njena prva tema? Javljanje v živo s slovesnosti ob začetku POP TV: "Ta je potekala v isti hiši, nadstropje ali dva nad studiem, ki je bil (in je še vedno) v kleti. Zbralo se je tudi veliko takrat znanih Slovencev: od politikov do estradnikov in vsi so nov televizijski projekt pospremili s presenetljivo naklonjenostjo."