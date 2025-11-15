O čem smo poročali v prvi oddaji 24UR pred 30 leti?

"Dober večer voščim. Novica dneva je, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, da lahko od danes naprej gledate nov slovenski televizijski program. Pred nekaj trenutki je, kot ste lahko videli, generalni direktor Pro Plus Marjan Jurenec, s pritiskom na gumb sprožil začetek programa POP TV. Programa, ki pomeni pomembno in upam si trditi dobrodošlo popestritev televizijske ponudbe," se je glasila prva napoved v prvi oddaji 24UR, ki jo je vodil Drago Balažič. Ob voditeljski mizi sta sedela še Franci Petek, voditelj športa, in meteorolog Miran Trontelj.
O čem pa smo poročali v prvem prispevku? Da stavke železničarjev ne bo. Sindikati in vodstvo Slovenskih železnic so na pogajanjih dosegli in podpisali dogovor o napredovanju delavcev, izplačilu nadur in izplačilu odškodnin za neizkoriščen dopust iz leta 1994.
V oddaji so poročali tudi o razsajanju gripe, prazničnem vzdušju v Ljubljani in da se bo nov evropski skupni denar imenoval evro. Na domačem političnem parketu državni zbor ni končal razprave o predlogu zakona o začasni zamrznitvi vračanja premoženja Cerkvi, v kranjski Planiki pa so po prekinitvi pogodbe z Adidasom pričeli z izdelovanjem novega športnega čevlja Aksiom. Prebivalci Podgorice pri Ljubljani so bili zaskrbljeni zaradi jedrskih odpadkov. V tujini je odmevalo dogajanje v Čečeniji, kjer so morali zaradi nestabilnih razmer prestaviti predsedniške volitve.
V športnem delu oddaje se je voditelju Petku v studiu pridružil Jelko Gros, ki je ravno takrat postal vršilec dolžnosti glavnega trenerja slovenskih skakalcev. Ob rezultatski krizi Slovencev je napovedal celovit pristop k reševanju problemov in treningu.
15. decembra je bil večji del Slovenije pokrit s snegom. V prvi vremenski napovedi je Trontelj napovedal, da odjuge, ki bi s pločnikov in cest očistila sneg, še ne bo.
Ob koncu polurne oddaje 24UR se je Darja Zgonc oglasila še iz velike dvorane POP TV, kjer je potekala otvoritvena gala prireditev.
Do danes je bilo na sporedu že več kot 11.000 oddaj 24UR, ki je v 30 letih postala vodilna osrednja dnevno-informativna oddaja v Sloveniji.
