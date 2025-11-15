O čem smo poročali v prvi oddaji 24UR pred 30 leti?

"Dober večer voščim. Novica dneva je, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, da lahko od danes naprej gledate nov slovenski televizijski program. Pred nekaj trenutki je, kot ste lahko videli, generalni direktor Pro Plus Marjan Jurenec, s pritiskom na gumb sprožil začetek programa POP TV. Programa, ki pomeni pomembno in upam si trditi dobrodošlo popestritev televizijske ponudbe," se je glasila prva napoved v prvi oddaji 24UR, ki jo je vodil Drago Balažič. Ob voditeljski mizi sta sedela še Franci Petek, voditelj športa, in meteorolog Miran Trontelj.

O čem pa smo poročali v prvem prispevku? Da stavke železničarjev ne bo. Sindikati in vodstvo Slovenskih železnic so na pogajanjih dosegli in podpisali dogovor o napredovanju delavcev, izplačilu nadur in izplačilu odškodnin za neizkoriščen dopust iz leta 1994.