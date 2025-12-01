S katerimi zvezdniki smo se družili v 30 letih?

Na Sarajevskem filmskem festivalu smo ujeli kontroverznega režiserja Michaela Moora, ki je v svojem takratnem dokumentarcu Sicko slovensko zdravstvo primerjal s posnetki iz Naše male klinike. Bolj navdušeni so bili nad Slovenijo raper 50 Cent ter igralca Kevin Costner in Keanu Reeves. Mogoče, ker so dejansko k nam tudi prišli. Spet drugi, kot je igralec Mark Wahlberg, pa niso niti vedeli, kje je Slovenija.

Z zvezdniki smo se pogovarjali celo o pričeskah, pa tudi o najljubših pesmih, eni so jih za nas celo ustvarili. Pa tudi hvalili so nas. Zašli pa smo tudi v povsem vsakdanje teme ... recimo. Od pijače in kaj nas čaka v prihodnosti pa do tega, da je oskarjevka Kate Winslet naši takrat noseči Oti Širci Roš razlagala, kako velik je bil njen otrok ob rojstvu. Vse trenutke z zvezdniki si lahko ogledate v prispevku zgoraj.