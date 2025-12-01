Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
POP 30

S katerimi zvezdniki smo se družili v 30 letih?

Ljubljana, 01. 12. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Polona Zoja Jambrek , E.M.
Komentarji
0

V 30 letih medijske hiše POP TV se je pred našim mikrofonom znašel marsikateri svetovni zvezdnik, vse od šarmantnega Georgea Clooneyja do oskarjevke Kate Winslet. O čem smo klepetali s 50 Centom in Kevinom Costnerjem? Katerega zvezdnika je navdušila naša dežela in kdo za Slovenijo še ni slišal? Za vas smo zbrali vse najboljše trenutke s smetano slavnih.

Na Sarajevskem filmskem festivalu smo ujeli kontroverznega režiserja Michaela Moora, ki je v svojem takratnem dokumentarcu Sicko slovensko zdravstvo primerjal s posnetki iz Naše male klinike. Bolj navdušeni so bili nad Slovenijo raper 50 Cent ter igralca Kevin Costner in Keanu Reeves. Mogoče, ker so dejansko k nam tudi prišli. Spet drugi, kot je igralec Mark Wahlberg, pa niso niti vedeli, kje je Slovenija.

Z zvezdniki smo se pogovarjali celo o pričeskah, pa tudi o najljubših pesmih, eni so jih za nas celo ustvarili. Pa tudi hvalili so nas. Zašli pa smo tudi v povsem vsakdanje teme ... recimo. Od pijače in kaj nas čaka v prihodnosti pa do tega, da je oskarjevka Kate Winslet naši takrat noseči Oti Širci Roš razlagala, kako velik je bil njen otrok ob rojstvu. Vse trenutke z zvezdniki si lahko ogledate v prispevku zgoraj.

zvezdniki pop tv hollywood pop in
Naslednji članek

Zgodbe, ki odgovarjajo na izzive časa in skrbijo za boljši jutri

SORODNI ČLANKI

Kam so jih popeljale sanje? Mladi talenti, ki so zaznamovali Slovenijo

'Rojstvo' POP TV: kava iz termovke, fitnes in en sam telefon v kotu redakcije

O čem smo poročali v prvi oddaji 24UR pred 30 leti?

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385