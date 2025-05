Se spomnite teh serij, ki smo jih gledali na POP TV?

Ob 30-letnici POP TV obujamo spomine na nekatere izmed najboljših domačih serij, ki so zaznamovale različna obdobja televizijskega ustvarjanja. Od komičnih zapletov, simpatičnih likov do nepričakovanih preobratov – to so serije, ki smo jih nekoč z veseljem spremljali.

Trafika

Lokalna trafika postane središče dogajanja v tej lahkotni, satirični seriji, kjer se vsak dan odvijejo male drame in veliki pogovori. Zgodbe iz soseske, začinjene z aktualnimi temami in humorjem, so gledalce spominjale na njihove lastne klepetave obiske pri trafikantih. Igrajo: Matjaž Javšnik, Damir Leventič, Aleksandar Rajaković in Magdalena Kropiunig.

Trdoglavci

Serija, v kateri si lahko ogledate enega in edinega Jerneja Šugmana v družbi Janeza Škofa, Bojana Emeršiča, Nataše Tič Ralijan in Ivanke Mežan. O čem teče njihova zgodba? V Trdoglavu imajo policisti strelske vaje, za katere pa ne sme izvedeti župan Kozmijan. H krčmarju Boštiju na obisk pride bivša žena z njegovim sinom Žankom, da vidi, ali mu lahko občasno zaupa otroka čez vikend. Seveda hitro nastane zmešnjava. Župan izve za strelske vaje, spet zadene cerkev, od tam nekdo strelja nazaj, da se z Žankom vred panično razbežijo v gozd, in hitro je Bošta v velikih težavah. Kje pa je Žanek? Več o druščini iz Trdoglava na VOYO.

Mamin dan

Serija je osredotočena na Elo, mamo, ki za uspešno krmarjenje skozi zahtevno življenje – mati treh otrok, žena, prijateljica in poslovna ženska – nenehno prireja resnico. Ela je neukročena mama, ki si vsak dan ukroji po svoji meri. Pozablja na otroke, zanemarja zakonske dolžnosti, vedno se ji mudi in zmeraj zamuja. Njen mož Miha dobro pozna svojo furijasto ženo in njeno emancipirano, samsko prijateljico Emo. Sam podpira vse štiri vogale hiše, ker se žena obnaša, kot bi živela v igluju. V prvem delu Miha potrebuje operacijo na testisu in skupaj z Elo poskušata to nerodno zadevo razložiti otrokom. Eli se bolj kot sedenje ob moževi bolniški postelji dopade nakupovanje, tako mora za Miho poskrbeti starejša gospa, katere mož leži v isti sobi kot Miha. Igrajo: Janja Majzelj, Uroš Fürst, Maruša Oblak

LP Lena

Nekonvencionalna, simpatična zmedena Lena se na prelomu odraslosti sreča z absurdnimi pripetljaji brezskrbnega življenja, ki je obarvano z ljubezenskimi zvezami, prijateljskimi dogodivščinami in slovesom od študentskega življenja. Serija za mlade, ki brez cenzure z veliko dozo sarkazma odstira tančice skrivnosti mlade generacije. Igrajo: Sara Dirnbek, Jurica Marčec, Zala Ana Štiglic, Maša Grošelj, Jan Bučar

V dvoje

Serija sledi dogodkom v življenju dveh različnih mladih parov, ki ju povezuje prijateljstvo fantov Aleša in Sandija. Aleš in Maja že vstopata v rutino skupnega življenja, Sandi in Nika pa sta šele sveže zaljubljena. Para tako drug na drugega vplivata povsem različno. Hudomušen vpogled v vsakdanje dogajanje sodobne mladine, ki na pragu odraslosti stopa v neznano. Igrajo: Luka Marčetič, Lara Vouk, Niko Zagode, Živa Selan

Svingerji

Brez dlake na jeziku in s provokativnim humorjem je ta serija razburkala televizijsko sceno. Sledi skupini prijateljev, ki se odločijo za izstop iz konvencionalnih partnerskih vzorcev in preizkusijo meje intime, prijateljstva in zaupanja. Igrajo: Rok Kunaver, Ana Dolinar, Nina Osenar, Igor Štamulak, Mojca Fatur, Edvin Dervišević