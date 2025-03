Se spomnite vseh slovenskih serij na POP TV?

Serija pa je preko svojih likov postala tako kultna, da so si nekateri za vedno zapomnili izraze kot so 'kukulele', 'roka tako, roka tako', 'kurbenhausalesinklusiv', 'ti bom glavo odšraufala' in druge. Osvežite si spomin in si ponovno oglejte TV Dober dan na VOYO.

Oktobra 1999 je na male zaslone POP TV prišla slovenska serija TV Dober dan, ki se je gledalcem za vedno vtisnila v spomin. Majhna televizijska postaja, ki je širši Sloveniji predstavila zabavne like, kot so Samo in Ana, Fata, Ingrid, Cojz, Merkatori, Mr. Smith, Izidor in Luka, so takrat navduševali s svojim humorjem.

Serija Pod eno streho je bila slovenska dramska serija, ki smo jo predvajali med letoma 2002 in 2004. Zgodba se je osredotoča na življenje dveh družin, ki se zaradi različnih okoliščin znajdejo pod isto streho. Vsaka družina je imela svoje specifične težave in dinamiko, ki se prepletajo in ustvarjajo napetosti, a hkrati tudi priložnosti za osebno rast in reševanje konfliktov. Serija je bila priljubljena zaradi realističnega prikaza slovenskega vsakdana, duhovitih in čustvenih trenutkov ter odličnih nastopov slovenskih igralcev, ki so postali ikone v slovenskem televizijskem prostoru. V seriji so igrali Nina Ivanič, Zvezdana Mlakar, Zvone Hribar, Rok Vihar, Pia Zemljič, Jože Vunšek, Alja Kapun ...

Kratka humoristična serija Trafika se je na POP TV predvajala leta 2003. Govorila o je o prigodah v eni od ljubljanskih trafik. Med igralci pa so bili Matjaž Javšnik, Damir Leventič, Aleksandar Rajaković in Magdalena Kropiunig.

Serijo, ki velja za eno najbolj priljubljenih humorističnih serij pri nas, je pred več kot 15 leti slovenskemu občinstvu predstavil eden in edini Branko Đurić - Đuro . Zbral je nekatere najboljše slovenske igralce, jim dodelil vlogo, in tako se je začela zabava. Sebastian Cavazza, Janez Hočevar - Rifle, Janez Škof, Jurij Zrnec in Gojmir Lešnjak so samo nekatera imena enkratne zasedbe. Tokrat vam na 24ur.com ponujamo ekskluzivni ogled prve epizode priljubljene klinike, vse ostale epizode pa so na voljo tudi na VOYO.

Lepo je biti sosed je slovenska igrana televizijska serija, v kateri so se v glavnih vlogah predstavili Aljoz Svete, Vesna Pernačič Žunić, Gorazd Žilavec in Maša Židanik Bjelobrk . Serija pripoveduje zgodbo o dveh sosedskih družinah, ki imata dobre medsebojne odnose. Eno od družin sestavljajo Beno, Žuža in Lidija, drugo družino pa Ivan, Silvika in Tibor. Vse ostale epizode pa najdete na VOYO.

Serija, v kateri si lahko ogledate enega in edinega Jerneja Šugmana v družbi Janeza Škofa , Bojana Emeršiča , Nataše Tič Ralijan in Ivanke Mežan . O čem teče njihova zgodba? V Trdoglavu imajo policisti strelske vaje, za katere pa ne sme izvedeti župan Kozmijan. H krčmarju Bošti na obisk pride bivša žena z njegovim sinom Žankom, da vidi, ali mu lahko občasno zaupa otroka čez vikend. Seveda hitro nastane zmešnjava. Župan izve za strelske vaje, spet zadene cerkev, od tam nekdo strelja nazaj, da se z Žankom vred panično razbežijo v gozd, in hitro je Bošta v velikih težavah. Kje pa je Žanek? Več o druščini iz Trdoglava na VOYO.

Še ena mojstrovina izpod 'peresa' genialnega Branka Đurića - Đura. V seriji spoznamo zanimive stanovalce in lastnico. Mama Slavica je največja šefica, popolnoma prepričana, da se svet vrti okrog nje. Najraje ima sina Slavka, takoj za njim pujsa Žarka in mladega ljubimca Mirka. Pod isto streho živijo tudi zmedena blondinka Vesna, zaguljena Betka, dobrodušni Boris, skrivnostni Rajko, gosposki Erik in redkobesedni Scao Tan. Skupaj so zanimiva druščina, ki je povezana tako v dobrem kot slabem. V glavnih vlogah so se izkazali Ajda Smrekar, Urška Vučak, Kristijan Guček, Sandi Pavlin, Jure Henigman in drugi. Celotno serijo si lahko predvajate na VOYO.

V romantični seriji Usodno vino smo spoznali Nino Dolinar in Martina Rozmana, ki se borita za svojo ljubezen. Zaljubila sta se na prvi pogled, a prihajata iz različnih, med seboj sprtih vinogradniških družin Dolinar in Rozman. Rozmani so poslovno zelo uspešni vinarji, Dolinarjevi pa odlični vinarji, a na robu stečaja. Nina izve, da Martin prihaja iz vinogradniške družine Rozman, s katero so Dolinarjevi na smrt sprti. Ivan Dolinar je namreč prepričan, da je Martinov oče Stane Rozman kriv za smrt njegove žene, zato te ljubezni pod nobenim pogojem ne odobrava. A tukaj se šele začnejo zaljubljati ljubezni, sestavljati zgodbe, razkrivati skrivnosti in plesti spletke ... V glavnih vlogah sta zaigrala Inja Zalta in Klemen Janežič.

Upokojenca Božiča, Marijo in Štefana, sta igrala Marijana Brecelj in Andrej Nahtigal . Nergavi nekdanji policist in vzgojiteljica s strupenim jezikom sta najboljši recept za solze smeha. Par v srednjih letih, Darjo in Tomaža Kovača, sta igrala Bernarda Oman in Branko Šturbej . Sta tipičen par, ko mati objokuje sinovo zapustitev družinskega gnezda, saj je odšel na študij v tujino, medtem ko oče odhod sprejema precej hladno. Kako se žena zdravi? Z žensko najboljšo prijateljico – moževo kreditno kartico. Potem pa je tu še tretji, najmlajši par, ki je tik po končanem študiju. Niko Šefic in Matica Slaka igrata Tina Potočnik in Blaž Setnikar . Nika in Matic sta si zelo različna, saj je ona zdravnica pripravnica z vzpenjajočo se kariero, medtem ko je on zasanjani umetnik.

V idilični vasi ob Krki se začnejo dogajati sumljive stvari. Nekdo namreč podtika požare in seje strah v kosti vaščanov in gasilcev. Razburljiva zgodba, ki je na televizijske zaslone gledalce prikovala jeseni 2017 je bila zelo priljubljena zaradi svojih nepredvidljivih zapletov.

V novi originalni slovenski seriji Reka ljubezni smo spremljali zgodbo simpatičnega in talentiranega mizarja iz Dolenjske Roka in prikupne fotografinje iz mesta Irene. V Rokove čevlje je stopil Tadej Pišek , za fotoaparat pa je poprijela Lara Komar .

Naslednja ljubezenska zgodba nas je popeljala v čudovito Vipavo. Mostovi so med liki predstavljali simbol povezovanja preteklosti s sedanjostjo, skrhanih družinskih vezi, prijateljskih zamer in že skoraj pozabljenih ljubezni. Režijo je pri seriji Najini mostovi prevzel Jaka Šuligoj , ki je sodeloval že pri serijah Usodno vino in Reka ljubezni .

Ko družini Hribar v osrčju Kamnika dobesedno pade sekira v med , se njeni člani čez noč prelevijo v milijonarje. Kakšna bodo odslej njihova življenja, se jim bo sreča nasmehnila ali jim bo obrnila hrbet? Nova originalna slovenska humorna zgodba nas skozi slikovite like in razgibane situacije popelje v svet medgeneracijskih izzivov, družinskih peripetij in zapletenih situacij.

Ljubezenska drama je tu postavljena med slikovita pobočja očarljive Vipavske doline, kamor se po dolgih letih odsotnosti vrne glavni lik serije Kristjan Bevk , zdravnik splošne prakse, ki ga bo zaigral Robert Korošec . Po družinski tragediji, smrti matere, ki zaznamuje Kristjanovo življenje in spodbudi sovraštvo starejšega brata Roberta, Kristjan prekine stike z družino, prevzame materin priimek in zapusti rodno Vipavo, da se pridruži organizaciji Zdravniki brez meja. Kristjan po odhodu od doma pusti vrsto odprtih vprašanj, ki tlijo pod številnimi vipavskimi izviri. Med drugim nerazčiščen odnos s svojo veliko ljubeznijo Moniko Furlan ( Maša Grošelj ). Monika, sedaj Robertova žena in Kristjanova mladostna ljubezen, po študiju novinarstva prevzame urednikovanje lokalnega časopisa Vipav'c . Po smrti matere Kristjan skrivnostno izgine in Monika svojo ljubezen, ki jo čuti Kristjana zmotno projicira v njegovega brata Roberta. Obudite spomine z Najinimi mostovi na VOYO.

Zakonca Hribar, Majdo in Janka, upodabljata izjemna Mojca Funkl in Jožef Ropoša. S svojimi tremi otroki Špelo, Anjo in Luko (Mila Peršin, Lea Cok in Luka Bokšan) živita skromno, a srečno družinsko življenje, ki ga v enem trenutku prekine zadetek na loteriji. Na prvi pogled se zdi, da je to uresničitev sanj vsakega posameznika, a tudi to lahko v družino vnese kar nekaj nepredvidljivih situacij in sosedskih zamer. Jankova strast je čebelarstvo, ki zaradi njegove naivne nravi ni preveč dobičkonosno. Janko namreč več svojega medu razda, kakor pa proda. Še sreča, da Majda s svojim računovodskim servisom uspe preživeti vso družino.

Skrito v raju (2024)

Na POP TV lahko trenutno spremljamo drugo sezono ene najbolj priljubljenih slovenskih serij pri nas, serija Skrito v raju. Gledalci so ponoreli, ko so izvedeli, da se po prvi sezoni obeta nadaljevanje in nove epizode pograbili z obema rokama'.