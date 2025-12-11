Svetli način
Serija Skrito v raju sklenila krog evforije, ki ga je začela Esmeralda

Ljubljana, 11. 12. 2025 06.00

Eva Mavrič
POP TV že 30 let skrbi za vsebine, ki pred male ekrane privabijo celotno družino. Naj bo to legendarna Esmeralda, ki je povzročila pravo evforijo med slovenskim občinstvom, ali Naša mala klinika, ki je bila vsak ponedeljek 'kriva' za solze smeha. Marsikdo še danes zna zapeti uvodno špico serije TV Dober dan, chef Ljubo Bohinc iz serije Ja, Chef! pa je tako 'kul', da ga je na majici nosil celo naš košarkarski as Luka Dončić. In le kdo bi lahko pozabil na množice, ki so se želele srečati z igralci iz nadvse priljubljene serije Skrito v raju. S Petro Strašek, vodjo produkcije igranih vsebin na PRO PLUS, smo se sprehodili čez mejnike, ki so zaznamovali zgodovino naše medijske hiše.

Vse se je začelo, ko je leta 1998 na male zaslone prišla Esmeralda, ki še danes velja za najuspešnejšo telenovelo pri nas. Ljubezenska zgodba, v kateri ni manjkalo dramatičnih zapletov, je v Sloveniji povzročila pravo evforijo, vrhunec pa se je zgodil, ko je glavna igralka Leticia Calderón obiskala našo deželo, nadela slovensko nošo in oboževalcem po slovensko sporočila: "Rada vas imam!"

V luči tega uspeha smo kmalu začeli z domačimi serijami in že leto kasneje se je rodil TV Dober dan, prvi slovenski množični hit na POP TV, ki je postavil standarde gledanosti za vse kasnejše komedije na naši televiziji. Leto 2004 je nato prineslo najbolj gledano in prepoznavno slovensko domačo komedijo vseh časov – Našo malo kliniko.

Leta 2015 smo stopili na področje dnevnih serij. Usodno vino je bila prva dnevna serija, hitro so ji sledili Reka ljubezni in Najini mostovi, ki so tlakovali pot serijam, kot sta nadvse uspešna Skrito v raju in naša najnovejša Nemirna kri. Za dozo smeha pa že nekaj let skrbi Ja, Chef! V pogovoru s Petro Strašek, vodjo produkcije igranih vsebin na PRO PLUS, preverite, kateri mejniki so še zaznamovali zgodovino naše medijske hiše.

pop tv serije esmeralda skrito v raju petra strašek
Tri desetletja nepozabnih televizijskih zgodb

