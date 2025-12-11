Serija Skrito v raju sklenila krog evforije, ki ga je začela Esmeralda

Vse se je začelo, ko je leta 1998 na male zaslone prišla Esmeralda, ki še danes velja za najuspešnejšo telenovelo pri nas. Ljubezenska zgodba, v kateri ni manjkalo dramatičnih zapletov, je v Sloveniji povzročila pravo evforijo, vrhunec pa se je zgodil, ko je glavna igralka Leticia Calderón obiskala našo deželo, nadela slovensko nošo in oboževalcem po slovensko sporočila: "Rada vas imam!"

V luči tega uspeha smo kmalu začeli z domačimi serijami in že leto kasneje se je rodil TV Dober dan, prvi slovenski množični hit na POP TV, ki je postavil standarde gledanosti za vse kasnejše komedije na naši televiziji. Leto 2004 je nato prineslo najbolj gledano in prepoznavno slovensko domačo komedijo vseh časov – Našo malo kliniko.

Leta 2015 smo stopili na področje dnevnih serij. Usodno vino je bila prva dnevna serija, hitro so ji sledili Reka ljubezni in Najini mostovi, ki so tlakovali pot serijam, kot sta nadvse uspešna Skrito v raju in naša najnovejša Nemirna kri. Za dozo smeha pa že nekaj let skrbi Ja, Chef! V pogovoru s Petro Strašek, vodjo produkcije igranih vsebin na PRO PLUS, preverite, kateri mejniki so še zaznamovali zgodovino naše medijske hiše.