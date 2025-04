Skupino Bepop pred več kot 20 leti sestavili žiranti šova Popstars

Bepop so pred več kot 20 leti sestavili žiranti šova Popstars.

"Takoj ob izidu pesmi Moje sonce, ko se je zbralo 4000 ljudi, nam ni bilo nič jasno," se je spomnila Alenka Husić, Tinkara Fortuna pa je dodala: "Vsakemu smo dali podpis, tam so bile objokane najstnice. Kar ne moreš verjeti!"

"Neizkušena mlada punca, ki bi me moralo biti zelo strah, pa kamere in ogromna ekipa, s katero smo dihali," je vzdušje pred več kot 20 leti opisala Alenka, Tinkara pa je dodala: "Naj se ostali ne počutijo užaljenih, ampak to je primarna hiša, kjer smo zrasli in smo otroci POP TV-ja."

So žiranti, ki so jih takrat izbrali, imeli res dober občutek, da so na oder poslali njih?

"Mislim, da so se dobro izkazali," nam je odgovorila Alenka, mi pa smo jim v ozadju pripravili presenečenje in znova združili tudi žiratne, Branka Čakarmiša, Natko Geržina in Niko Deu.

"Popstar je bil prvi projekt, ki je mladim omogočil, da so iz običajnih ljudi postali slovenske zvezde in to na področju glasbe," je o projektu povedal Čakarmiš.

"To je kar prekipevalo od energije, ko so bili skupaj, videlo pa se je tudi, ko so začeli skupaj nastopati. Takrat smo se prepričali, da smo izbrali prave," pa je o skupini Bepop povedala Geržina.

"Dokaz je, kje so danes. Ne smo kot skupina, katero punce nadaljujejo, ampak tudi kot osebnosti in ljudje, v katere so se razvili. Krasno jih je bilo videti," meni Nika Deu.