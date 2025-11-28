Kam so jih popeljale sanje? Mladi talenti, ki so zaznamovali Slovenijo

Letos POP TV praznuje 30 let, v tem času pa je gledalcem ponudil številne nepozabne oddaje in projekte, ki so zaznamovali slovensko televizijsko krajino. Eden najvidnejših in najbolj priljubljenih med njimi je nedvomno tudi šov Slovenija ima talent – oddaja, ki je skozi leta postala sinonim za odkrivanje izjemnih posameznikov ter odskočna deska za mnoge današnje glasbene in ustvarjalne zvezde.

Na Slovenija ima talent odru so svoj prvi veliki korak naredili tudi nadarjeni otroci in najstniki, ki so v soju žarometov prvič pokazali svojo izjemno nadarjenost ter se zapisali v spomin gledalcev. Se še spomnite teh pogumnih mladih talentov, ki so s svojimi nastopi osvojili Slovenijo? V nadaljevanju razkrivamo, kako so se njihove poti razvijale in kje so danes.

Lina Kuduzović – od otroškega čudeža do mednarodnih odrov

Ko je leta 2010 komaj sedemletna Lina Kuduzović stopila na oder prve sezone šova Slovenija ima talent, je slovensko občinstvo obstalo. Njena izjemna vokalna tehnika, združena z otroško iskrenostjo in presenetljivo zrelostjo, ji je prinesla zgodovinsko zmago.

Tri leta po zmagi se je z družino preselila v Švico, kjer je nadaljevala glasbeno izobraževanje in se začela vključevati v tamkajšnjo glasbeno sceno. Leta 2015 je kot 12-letnica zastopala Slovenijo na otroški Evroviziji v Bolgariji ter z izjemno izvedbo osvojila 3. mesto – enega najboljših slovenskih rezultatov na tem tekmovanju. V najstniških letih je Lina glasbeno le še napredovala. Leta 2020 je s skladbo Man Like U nastopila na Emi in se uvrstila v superfinale. Leta 2024 se je odločila za eno največjih sprememb v življenju – preselila se je v Seul, središče azijske pop industrije. Tam nadaljuje ustvarjalno in osebno pot, raziskuje nove glasbene smeri ter gradi prepoznavnost na globalnem trgu. Čeprav je daleč od domovine, ostaja zvesta glasbi, ki jo spremlja že od prvega nastopa na velikem odru.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Žan Serčič – deček s kitaro, ki je postal steber sodobnega slovenskega popa

Žan Serčič se je javnosti prvič predstavil leta 2011 kot najstnik v drugi sezoni šova. Čeprav ni zmagal, je navdušil z odličnim občutkom za melodijo, zrelim pristopom k ustvarjanju in izjemno vokalno tehniko. Rojen leta 1995 v Lenartu, je odraščal ob glasbi. Pod mentorstvom svojega očeta se je naučil igrati kitaro, kmalu pa začel pisati prve avtorske skladbe. Nastop v šovu mu je prinesel širšo prepoznavnost, profesionalno pot pa je usmerila njegova neprekinjena ustvarjalnost.

Žanovi singli, kot so Letim, Pusti mi spomin, Snežinki in Zadnja noč, so hitro postali radijske uspešnice. Leta 2016 je nastopil na Emi s skladbo Summer Story, kar mu je prineslo še večjo prepoznavnost. Poleg pevskega dela se je izkazal kot producent in avtor za številne slovenske glasbenike. S tem je nadgradil svoje znanje in oblikoval prepoznaven ustvarjalni slog. Pri 30 letih je eden ključnih ustvarjalcev slovenskega popa.

Nika Zorjan – prekmurski glas, ki je postal zaščitni znak slovenske pop scene

Nika Zorjan se je najširši javnosti predstavila leta 2010 v prvi sezoni šova. Čeprav takrat ni zmagala, je hitro pritegnila pozornost s prepoznavnim glasom in karizmatičnim nastopom. Rojena v glasbeni družini je že kot otrok pogosto nastopala na različnih prireditvah. Po šovu je dobila priložnost, da se resneje posveti profesionalnemu ustvarjanju.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Leta 2012 je izdala singel Čas za nas, leto pozneje pa uspešnico Nasmeh življenja, ki je postala ena najbolj prepoznavnih pesmi leta. Sledile so nove uspešnice, televizijski nastopi in več sodelovanj na predizborih za Evrovizijo. Nika v svoje pesmi pogosto vključuje prekmurščino, kar jo loči od večine slovenskih izvajalk. Prav ta element je postal njen zaščitni znak, ki ga občinstvo še posebej ceni.

Maja Keuc – od talentirane najstnice do ene največjih slovenskih vokalistk

Maja Keuc, danes znana kot Amaya, je leta 2010 osupnila slovensko javnost s svojo vokalno izjemnostjo in samozavestjo. Kot 18-letnica je veljala za pravi fenomen.

Že leto po nastopu v šovu je zastopala Slovenijo na Evroviziji, kjer je s pesmijo No One osvojila 13. mesto – enega najboljših rezultatov v zgodovini naših evrovizijskih nastopov. Po Evroviziji se je preselila na Nizozemsko, se tam glasbeno izpopolnjevala ter sodelovala s tujimi ustvarjalci. Prevzela je umetniško ime Amaya in začela ustvarjati sodobni soul, pop in RB. Trenutno ustvarja med Ljubljano in tujino ter velja za eno najbolj tehnično dovršenih slovenskih vokalistk. Njena prepoznavnost temelji na močnem izrazu, čustveni interpretaciji in brezčasni glasbeni identiteti.

Anej Piletič – od mladostnega talenta do mednarodnega pevca

Slovenska javnost je Aneja Piletiča prvič opazila leta 2014, ko se je kot najstnik predstavil v četrti sezoni šova Slovenija ima talent. Čeprav tekmovanja ni osvojil, je že takrat pokazal izjemen pevski talent in karizmo, ki je obetala veliko prihodnost. Star je bil komaj 15 let, a njegova samozavest in glasbena zrelost sta prepričala gledalce in žirijo.

Po šovu je skupaj s starejšim bratom Rokom (ki je tudi sam nastopil v šovu Slovenija ima talent, in sicer v prvi sezoni) ustanovil glasbeni duo BQL. Njuni pesmi, med njimi Muza in Heart of Gold, so hitro osvojile vrhove slovenskih lestvic in duo postavile med najbolj prepoznavne pop zasedbe v državi. Anej se je poleg nastopov posvetil tudi avtorskemu delu, produkciji in gradnji svoje glasbene prepoznavnosti. V zadnjih letih je naredil velik korak v mednarodno kariero. Pod umetniškim imenom Oliver Rio je podpisal pogodbo z ameriško založbo in se podal na širši svetovni glasbeni trg. Ob tem uspešno združuje ustvarjanje glasbe in urejanje zasebnega življenja; skupaj z ženo Izo sta leta 2025 postala starša.

Frida in Edvard Kaloh – mala genija, ki sta osvojila 10. sezono

V deseti sezoni sta Slovenijo navdušila mlada sestrica in bratec – Frida in Edvard Kaloh. Pri komaj sedmih in osmih letih sta dokazala, da izjemni talenti nimajo starostnih meja. Že v avdicijski oddaji sta gledalce navdušila s kombinacijo šaha, izjemnega pomnjenja števil in mentalnega računanja. Lado Bizovičar je njuno točko označil za genialno, žirija pa jima je podelila zlati gumb. V polfinalu in finalu sta znova navdušila z nadgrajenimi sposobnostmi. V finalu sta prejela največ glasov gledalcev in postala zmagovalca celotne sezone.