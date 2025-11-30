Zgodbe, ki odgovarjajo na izzive časa in skrbijo za boljši jutri

V svetu, ki se spreminja, se tudi mi sprašujemo, kakšno vlogo imamo. Naš odgovor je: skrb za boljši jutri. Na POP TV že več let vlagamo v trajnostni razvoj in nižamo negativni vpliv na okolje tudi med ustvarjanjem naših vsebin za novinarske prispevke in resničnostne šove.

POP TV z navdihujočimi zgodbami, ozaveščanjem in izobraževanjem spodbuja pozitivne družbene spremembe.

Ob mednarodnem dnevu ESG in 30. obletnici POP TV predstavljamo strategijo CME in program CME CARES, ki temelji na štirih stebrih: odgovorne vsebine, trajnostna produkcija, vključujoč delodajalec ter etično in varno poslovanje.

"V programe vključujemo teme, ki gledalcem pomagajo razumeti družbene izzive – od duševnega zdravja in zdravja nasploh, do okoljskih vprašanj, trajnostnega načina življenja in socialnih tem," pojasnjuje vodja nabave in ESG CME Adria Miha Kirn. Več takih zgodb smo predstavili tudi v rubriki Inšpektor, kjer novinarji raziskujejo vzroke, posledice in možne rešitve znotraj okoljskih, zdravstvenih in družbenih tem. Med drugim smo preverili, kakšne kemikalije vse najdemo v spodnjem perilu, potem ko je več potrošniških organizacij nevarne kemikalije odkrilo v vsakem tretjem vzorcu, in kakšne so rešitve oziroma alternative.

Ne le spodnje perilo, nevarne so lahko tudi otroške igrače. Kupili smo nekaj lesenih igrač in kompletov ličil za otroke in jih odnesli k profesorju tehnologije obdelave in predelave lesa doktor Marku Petriču in doktorici biokemije Anji Bubik. Kakšne so ugotovitve? Da so na primer v mehkih žogah še vedno prisotni ftalati, ki so že dolgo prepovedani.

Veliko pozornosti posvečamo tudi prehrani in samooskrbi Slovenije. Ob dejstvu, da zanimanje mladih za kmetovanje zadnja leta precej upada, smo obiskali več mladih kmetov, ki so prihodnost slovenskega kmetijstva in ključni za razvoj podeželja.

Opozarjamo tudi na zaskrbljujoče trende in raziskujemo alternative. Raziskave kažejo, da se več kot polovica (55,6 odstotka) Slovenk in Slovencev prehranjuje pretežno nezdravo. Pojemo preveč kalorij, kar je povezano s prevelikim vnosom maščob, veliko premalo pa pojemo zelenjave in sadja. Ali je ena od alternativ poleg rastlinskih nadomestkov živalskih beljakovin, ki se razvija tudi v Sloveniji, gojenje mesa v laboratoriju? In kdaj bi lahko bilo takšno meso na voljo v trgovinah?

Trajnostnost zasledujemo tudi med ustvarjanjem resničnostnih šovov. Med snemanjem MasterChefa so na primer sestavine v trgovini, od koder tekmovalci jemljejo sestavine za pripravo jedi, shranjene v steklene posodice, višek hrane pa dobijo ali tekmovalci ali snemalna ekipa.

MasterChef Slovenija se lahko pohvali s certifikatom trajnostne produkcije. FOTO: POP TV icon-expand

MasterChef Slovenija se lahko pohvali tudi s certifikatom trajnostne produkcije, ki ga podeljuje organizacija Albert. Produkcija kuharskega šova se skozi vse sezone trudi, da bi bilo ravnanje ekipe čim bolj okolju prijazno. Trajnostni certifikat BAFTA Albert so prejele tudi produkcije Delovne akcije, Kmetije, Ljubezeni po domače, Malega šefa, Skrito v raju, Slovenija ima talent, Znan obraz ima svoj glas, Sanjski moški, StandUp Slovenija, Štartaj Slovenija in Roast - Na žaru.

"Pri večjih projektih izvajamo 'green filming': merjenje ogljičnega odtisa z orodjem BAFTA Albert, zmanjševanje potovanj, uporabo hibridnih in električnih vozil, LED razsvetljave, trajnostni catering, ponovno uporabo scenografije in rekvizitov ter ločeno zbiranje odpadkov. Vse več ekip je dodatno usposobljenih za trajnostno produkcijo, kar postaja del našega standardnega delovanja," pojasnjuje Kirn. Najbolje sicer je, da je odpadkov že v osnovi čim manj, če lahko stvari dobijo novo življenje. Tako lahko tudi kosovne odpadke bodisi obnovimo, prenovimo, podarimo ali predelamo. Če pa stvari zavržemo, je pomembno, da jih pravilno ločimo in poskrbimo, da so ustrezno odstranjene.

Okoljske teme skušamo obravnavati skozi različne vidike. Od zdravstvenega, finančnega, do političnega. Ena takih tem je sežigalnica v Ljubljani. Ob navedbah, da bo naprava z najsodobnejšo tehnologijo minimalno vplivala na ljudi in okolje, zagotovila pa bi toploto za več kot 20 tisoč gospodinjstev, stroka opozarja na dodatno poslabšanje kakovosti zraka in zdravstvena tveganja.

Zanimive zgodbe se skrivajo tudi za navidez preprostimi tematikami, kot so naravni biseri. A kdo v resnici upravlja z našo naravo – država, javni zavodi, društva ali zasebni interesi?

Kot še poudarja Kirn, je pomembno tudi, da vsebine dosežejo čim širši krog gledalcev, tudi ljudi, ki spremljajo televizijo na drugačen način – na primer osebe z izgubo sluha ali vida. "Zato širimo uporabo podnapisov, prilagajamo grafične elemente ter skrbimo, da so naše vsebine dostopne in razumljive različnim skupinam občinstva."

Kaj pomenijo kratice ESG? E – environment – okolje S – social – družba G – governance – upravljanje

Del strategije ESG je tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki jim POP TV omogoča brezplačni oglasni prostor za njihove projekte in kampanje v javnem interesu.

Hiša za rejniško družino v Ukrajini. Med našimi odmevnejšimi so namreč prav projekti zbiranja sredstev za otroke iz socialno ogroženih družin ter akcije ob naravnih nesrečah. FOTO: Center za mednarodno sodelovanje in razvoj icon-expand

Ena večjih akcij letos je bila med drugim tudi hiša za 10-člansko rejniško družino v Ukrajini. Montažno hišo je zgradilo podjetje Riko, pobudo pa sta sprožila POP TV in ZPM. Rejniško družino smo konec oktobra obiskali v občini Medžibiš.