Tadeja Lampret: Vedno me je zanimala Amerika, ki je tako drugačna od Slovenije

Tadeja Lampret se za oddajo 24UR na POP TV iz New Yorka javlja že 15 let. Njeni začetki na naši medijski hiši segajo v februar leta 2007. Prihod na televizijo je bil zanjo precejšen šok, pravi, saj je dolga leta delala in razmišljala kot časopisna novinarka. A dopisništvo iz New Yorka opisuje kot uresničitev želja, spominja pa se tudi pretresljivih dogodkov, ki so se je najbolj dotaknili.

Svojega prvega dne v novi službi se spominja kot "mešanico razburjenja in veselja ob novem začetku ter malce negotovosti". "Pa polna glava novih informacij in hkrati občutek, da nič ne veš. Predvsem pa upaš, da se boš hitro znašel," nam je zaupala.

Zakaj si želela postati novinarka in kaj te je vodilo v svet dopisništva?

Odkar se spomnim, sem govorila, da bom novinarka, še kot otrok, in nikoli nisem razmišljala, da bi počela kaj drugega. Novinarstvo se mi je zdelo zanimivo, razburljivo, dinamično. Kasneje seveda spoznaš, da je predvsem težko delo, da zahteva znanje, predanost, natančnost, da pridobiš informacije in skušaš pojasniti dogajanje. Sicer pa me je vedno vleklo v svet, vedno me je zanimala Amerika, ki je tako zelo drugačna od Slovenije, zato je poročanje iz New Yorka, prestolnice sveta, zame uresničenje mojih želja.

"Zanimivega in predvsem pomembnega dogajanja nikoli ne zmanjka, ravno nasprotno. In to je najboljši navdih."

Se še spomniš svojih začetkov, prvih dni, mesecev?

Prihod na POP TV je bil zame precejšen šok, ker sem dolga leta delala kot časopisna novinarka. Tam delaš sam, brez snemalcev, ni ti treba razmišljati o kadrih, kakšna bo slika, o montaži, imaš več prostora, da razložiš pomembno zgodbo. Tako da je bilo treba spremeniti način dela in tudi razmišljanja, ampak sem se hitro navadila.

Kdo je bil tvoj vzornik na POP TV, preden si prišla?

V bistvu nisem imela vzornikov na televiziji, ker dolgo nisem niti razmišljala, da bom kdaj delala na televiziji. Ampak življenje je polno presenečenj.

Povej nam zgodbo ali več njih, ki so se te najbolj dotaknile ...

Poboj prvošolcev v Newtownu leta 2012. V majhnem, idiličnem kraju v Connecticutu, kamor se mnogi preselijo tudi zato, ker menijo, da bodo njihovi otroci bolj varni, se je v šolskih učilnicah zgodilo tisto, kar si kljub razširjenosti strelskega nasilja v ZDA nihče ne predstavlja, da bo doživel. Spomnim se ljudi z okamenelimi obrazi, sveč in rož na vsakem koraku, mnogi kolegi niso mogli zadržati solz ob poročanju. Predvsem pa se spomnim moreče tišine in trenutka, ko smo v decembrski temi stali ob cesti blizu šole, kjer se je zgodil pokol prvošolcev in je mimo pripeljala kolona črnih vozil. Vsi smo vedeli, da so v njih otroci, ki se nikoli ne bodo vrnili domov. Ne verjamem, da je kdo od nas pozabil te občutke.

"Novinarstvo se mi je zdelo zanimivo, razburljivo, dinamično. Kasneje seveda spoznaš, da je predvsem težko delo, da zahteva znanje, predanost, natančnost, da pridobiš informacije in skušaš pojasniti dogajanje."

Služba zahteva celega človeka, kako jo usklajuješ z družino in zasebnim življenjem?

Družina je vedno imela razumevanje za moje delo, urnike in obveznosti. Novinarski delavnik je razgiban, enkrat je časa več, drugič nič, navadiš se dela ob vikendih in praznikih, če je potrebno, tako da to ni težava.

Kaj te po dolgoletni karieri še vedno navdihuje, da vsak dan ostaneš polna zagona?

Zanimivega in predvsem pomembnega dogajanja nikoli ne zmanjka, ravno nasprotno. In to je najboljši navdih.

Kot novinarka si neprestano na očeh javnosti. Kaj ti pomeni odziv gledalcev na tvoje prispevke? In ali so te njihova mnenja utrdila?