Tri desetletja skupnih zgodb, zabave in nepozabnih vsebin

15. 12. 1995 smo prvič poročali v živo. "Program bo privlačen, poseben in popularen," je tedaj dejala poročevalka s terena Darja Zgonc , ki jo poznamo tudi kot voditeljico dnevnoinformativne oddaje 24UR. POP TV je tako postal nova komercialna televizija.

V treh desetletjih smo polepšali večere z oddajami, kot sta As ti tud not padu?! in TV dober dan. Premikali smo meje z Na žaru in Viktorji, predstavili pa smo vam tudi nove formate oddaj, kot so Bar, Kmetija, Gostilna išče šefa, Slovenija ima talent, vseskozi pa poskrbeli, da smo uresničevali številne sanje.

Zvezdam smo dodali sijaj in se zabavali ob gledanju šovov, kot sta Znan obraz ima svoj glas in Zvezde plešejo. Zakuhali smo nepozabne trenutke in večkrat iskali ljubezen. Na ekrane smo prinesli najboljše zgodbe, znova ... in znova.

Svojo srečo smo delili z vami, z oddajami Dan najlepših sanj, Delovna akcija, Naša mala klinika in povezali celo Slovenijo, ko smo skupaj navijali za naše številne športne ase.

Tekom treh desetletij smo tako prinesli zgodbe med ljudi, predali novice iz prve roke in odpirali dialoge ... A najboljše šele prihaja.