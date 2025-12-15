Naslovnica
POP 30

Tri desetletja skupnih zgodb, zabave in nepozabnih vsebin

Ljubljana, 15. 12. 2025 17.44

Avtor:
E.K. Simon Vadnjal
30 let spot popin narejen frame 4080

Zadnjih 30 let vas - drage gledalke in gledalci - naša medijska hiša ni le informirala, za nami so tri desetletja zabave in preseganja številnih mejnikov. V marsičem smo bili prvi, na TV-ekrane pripeljali nove formate, šove, športne spektakle. Poglejmo, kdo vas je nasmejal, včasih ganil do solz, morda tudi razjezil, predvsem pa vam krajšal urice pred malimi zasloni, ki pa danes - niso več tako majhni.

15. 12. 1995 smo prvič poročali v živo. "Program bo privlačen, poseben in popularen," je tedaj dejala poročevalka s terena Darja Zgonc, ki jo poznamo tudi kot voditeljico dnevnoinformativne oddaje 24UR. POP TV je tako postal nova komercialna televizija.

Darja Zgonc leta 1995
Darja Zgonc leta 1995
FOTO: POP TV

V treh desetletjih smo polepšali večere z oddajami, kot sta As ti tud not padu?! in TV dober dan. Premikali smo meje z Na žaru in Viktorji, predstavili pa smo vam tudi nove formate oddaj, kot so Bar, Kmetija, Gostilna išče šefa, Slovenija ima talent, vseskozi pa poskrbeli, da smo uresničevali številne sanje.

Zvezdam smo dodali sijaj in se zabavali ob gledanju šovov, kot sta Znan obraz ima svoj glas in Zvezde plešejo. Zakuhali smo nepozabne trenutke in večkrat iskali ljubezen. Na ekrane smo prinesli najboljše zgodbe, znova ... in znova.

Svojo srečo smo delili z vami, z oddajami Dan najlepših sanj, Delovna akcija, Naša mala klinika in povezali celo Slovenijo, ko smo skupaj navijali za naše številne športne ase.

Tekom treh desetletij smo tako prinesli zgodbe med ljudi, predali novice iz prve roke in odpirali dialoge ... A najboljše šele prihaja.

pop 30 pop tv rojstni dan oddaje

Ruska centralna banka od Eurocleara zahteva 195 milijard evrov odškodnine

Kaj nam je o samozavesti in kemiji razkril seksi Slovenec leta 2025?

