Za nami je posebna, 10.958. dnevnoinformativna oddaja 24UR

Danes na naši medijski hiši slavimo. 15. decembra leta 1995 smo namreč prvič poročali v živo. POP TV je tako postal nova komercialna televizija. V treh desetletjih nismo zamudili niti enega večera z vami, v vsem tem času pa smo jih vključno z današnjo, prav posebno oddajo, posneli kar 10.958.

V studiju sta se Darji Zgonc in Ediju Pucerju pridružila tudi Petra Kerčmar in Jani Muhič. FOTO: Luka Kotnik

"Teh številk je kar nekaj zadnje čase in ko malo razmišljaš za nazaj, vidiš, da smo kar nekaj naredili v tem času. Je pa dobra plat teh praznovanj, da se malo bolje spomniš tega, kar se je dogajalo, in s tem pridejo tudi vsi tisti lepi trenutki, ki smo jih doživeli, in teh je bilo res veliko," je dejal voditelj dnevnoinformativne oddaje Edi Pucer. "In danes smo videli kar nekaj tega dogajanja, ki nas je spremljalo vseh teh 30 let. Posnetki, slike in predvsem ljudje," je dejala voditeljica dnevnoinformativne oddaje Darja Zgonc. "Videti vse te obraze je lepo. Draga Baležiča, Matjaža Tanka, Boštjana Lajovica, Tomaža Peroviča in Marijana Jurenca, to so vsi ti ljudje, s katerimi smo začeli skupaj ustvarjati vso to zgodbo," sta dodala.

Damjan Košec, odgovorni urednik informativnega in športnega programa FOTO: Luka Kotnik

Jubilej smo na naši medijski hiši tekom dneva proslavili v krogu sodelavcev. "Skupaj smo jedli torto in nazdravili s šampanjcem. Je pa tako, da je to delovno popoldne in veliko je bilo treba še postoriti, tako da je časa za nazdravljanje malo," je dejala Zgonc, ki je s svojim sovoditeljem tu že od prvega dne naše televizije. "Lepo je delati v službi, kjer se lahko tudi zabavaš. Kjer lahko intenzivno delaš, je prisoten adrenalin in vse pozitivno, kar prinese zraven, hkrati pa se lahko zabavaš s kolegi in to še pokažeš gledalcem, to je pa češnja na torti," je strnil vtise ob današnjem prazničnem dnevu Pucer, Zgonc pa je dodala: "In danes je bil dan, ko smo to intenzivno počeli, intenzivno smo delali, po drugi strani pa smo vmes nazdravljali in se spominjali in si pripovedovali zgodbe izpred 30, 20 in 15 let."

POP TV praznuje jubilejnih 30 let. FOTO: Luka Kotnik

Ob tej priložnosti pa je spomin na same začetke obudil tudi Damjan Košec, odgovorni urednik informativnega in športnega programa, ki je na 24UR začel še pred prvo oddajo. "Prvi dan je bil precej adrenalinski. Vsi smo bili v velikem pričakovanju. Več mesecev smo se pripravljali na ta dan. Učili smo se delati prispevke, govora, rokovanja s kamero in montaže. Treba je vedeti, da je takrat k projektu prišlo kar nekaj študentov, brez izkušenj z delom v medijih," je dejal in dodal: "Vse nas je bilo malo strah, saj je za projektom stala velika investicija in s tem tudi odgovornost, da projekt uspe. Po drugi strani pa nas je gnal adrenalin in velika želja po drugačnosti."

