Zakulisje: kako poteka delo v ozadju POP TV vsebin

Ko se kamere vklopijo, gledalci vidijo že dobro znane voditelje, napeto dogajanje in brezhibno podobo informativnih oddaj in resničnostnih šovov. A za vsakim prizorom stoji ekipa predanih posameznikov, ki poskrbijo, da vse teče gladko. Pokukali smo v zakulisje POP TV in spoznali delo tistih, ki jih običajno ne vidimo na zaslonu. Stilistka, maska, PR-ovka, urednica v produkciji, fotograf in organizator so z nami delili, kako poteka njihov dan in kaj jih pri tem še vedno iskreno razveseljuje. Njihove zgodbe so poklon strasti, ki ustvarja televizijo.

Mirjam Kavčič: s svojim delom poudari lepoto televizijskih obrazov

Mirjam Kavčič na POP TV dela kot maskerka, kjer s čopiči, pudri in posebnimi efekti skrbi za to, da obrazi na televiziji in v šovih zaživijo v skladu z zgodbami, v katerih nastopajo. Njeno delo se močno razlikuje glede na projekt – od televizijskih poročil, kjer je maska bolj umirjena in konstantna, do razvedrilnih oddaj, kjer se ustvarjalnosti skoraj ne postavlja meja. "Pri informativnem programu vzdržujemo vizualno podobo voditeljev in novinarjev, ki je dokaj konstantna. Pri oddajah, kot je Slovenija ima talent, pa imamo žirante vedno glamurozne, pri točkah pa je maska prilagojena posamezniku in zgodbi nastopa," pojasnjuje. Še posebej izstopa njeno delo pri oddaji Znan obraz ima svoj glas, ki velja za enega najzahtevnejših maskerskih projektov. "V maski se uporabljajo zahtevni specialni efekti, zato da lahko 'pričaramo' preobrazbo. Izdelava zahtevnejših mask lahko traja tudi več tednov," pove.

Mirjam Kavčič v akciji med oddajo Znan obraz ima svoj glas. FOTO: POP TV icon-expand

Svojim bližnjim svoje delo pogosto opiše nekoliko šaljivo: "Običajno rečem, da ljudem poudarim lepoto ali pa jih naredim 'grde', jih spremenim v koga drugega – tako kot žabo v princa, le da nimam čarobne palčke, ampak čopiče." Za Mirjam je maskerstvo več kot le poklic – je ustvarjalna strast in sodobna čarovnija. "Televizija in film omogočata ustvarjanje vizualnih zgodb. To je moderna magija, ki mi omogoča, da dodajam svoj košček v mozaik zgodbe."

Laura Vnuk: od oboževalke Esmeralde do PR-ja največjih TV zgodb

Laura Vnuk, PR-ovka na POP TV, skrbi, da javnost pravočasno izve za serije, šove in druge projekte priljubljene medijske hiše. Njeno delo se začne, še preden se kamera sploh prižge – pripravi ključna sporočila, spozna obraze oddaj in skupaj s sodelavci v promociji oblikuje vizualno podobo projekta, ki jo nato opazimo na plakatih, spletu in naslovnicah.

Laura Vnuk v družbi Saše Stareta (Slovenija ima talent) FOTO: osebni arhiv icon-expand

Ko je vse nared, sledi akcija: komunicira z mediji, piše članke in objave za družbena omrežja, odgovarja na vprašanja gledalcev in včasih pomiri tudi kakšno tremo pred prvim intervjujem. Najraje svoje delo opiše kot vlogo vmesnega člena med obrazi s televizije in javnostjo – saj dobro pozna ljudi, s katerimi dela, in ve, kaj radi delijo ter kaj bi raje zadržali zase. Delo jo izpolnjuje predvsem zato, ker je vsak dan drugačen. Na nek dan načrtuje kampanjo za resničnostni šov, naslednji piše o novi seriji, tretji pa sodeluje pri zabavnih spletnih vsebinah – včasih pa vse to kar na isti dan. Navdih jo spremlja že od otroštva, ko je kot deklica stala v vrsti za avtogram Esmeralde, danes pa je del ekipe, ki ustvarja zgodbe, ki razveseljujejo druge. "Sodelujem z ljudmi, ki sem jih otrok spremljala na televiziji in zaradi katerih sem televizijo vzljubila. Kot majhna punčka sem stala v vrsti za avtogram Esmeralde – nedavno pa sem stala zraven igralcev serije Skrito v raju in gledala, kako njihovi oboževalci sijejo od sreče. Takrat se res zaveš, da si del nečesa posebnega, in vidiš, koliko televizija pomeni ljudem. Ni le zabava, ampak nekaj, kar nas povezuje, nas nasmeji, razvedri in popelje iz vsakdana," pravi Laura.

Petra Sok Zabavnik: urednica v produkciji, ki pleše med scenariji

Petra Sok Zabavnik je urednica v produkciji na POP TV, kjer skrbi za vsebino in potek različnih zabavnih projektov. Njeno delo je razgibano in nikoli enolično – od sodelovanja z različnimi talenti, preizkušanja kuharskih receptov do natančnega usklajevanja dokumentov, časovnih kod in dispozicij. "Projekti se med seboj močno razlikujejo, temu primerno pa se razvijajo in prilagajajo tudi naše veščine," pravi Petra, ki jo delo v produkciji izpolnjuje prav zaradi te raznolikosti. Delo na televiziji vključuje tudi precej kreativnosti in prilagajanja. Včasih obrneš besede, drugič zaplešeš z zvezdami ali skačeš med snemalnimi lokacijami. "Kreativni um te ponoči zbuja, kava in maili pa držijo pokonci," se pošali. Trenutno s sodelavci pripravlja nov televizijski kviz Na lovu, katerega velika oboževalka je tudi sama. "Srce je polno, ure pa tečejo prehitro," pove o občutkih pri ustvarjanju novega projekta. Posebno vrednost njenemu delu dajejo tudi ljudje: "Privilegij je delati med ljudmi, ki so srčni in na svoj način posebni." Njena so-urednica je nekoč lepo povzela bistvo njihovega dela: "Zakaj je naš 'job' tako 'kul'? Ker neresne stvari jemljemo blazno resno. In ker delamo zabavo!"

Luka Kotnik: fotograf, ki skozi objektiv ujame najboljše trenutke

Luka Kotnik je uradni fotograf portala 24ur.com, kjer s svojim objektivom dnevno lovi ključne trenutke iz sveta politike, družbe, kulture in vsakdanjega življenja. Njegovo delo je vse prej kot rutinsko – vsak dan prinese nove lokacije, nove ljudi in nove zgodbe. "Moje delo je zelo razgibano, vsak dan je drugačen. Kot fotograf za informativni portal sem prisoten tam, kjer se dogaja – na terenu, med ljudmi, v središču aktualnega dogajanja," pravi Kotnik, ki pogosto pokriva vse: od političnih odločitev do osebnih zgodb ljudi na robu družbe.

Luka Kotnik FOTO: POP TV icon-expand

Fotografijo razume kot vizualno pripovedovanje zgodb. "V objektiv vsak dan skušam ujeti tisto, česar besede ne morejo opisati. Fotografije, ki jih posnamem, niso le ujeti trenutki, ampak podobe, ki nosijo sporočilo, čustvo ali kontekst," pojasnjuje. Delo ga izpolnjuje ravno zaradi te raznolikosti in nepredvidljivosti. "Vsak teren je drugačen in na vsakem fotografiranju me pričaka nova situacija, ki se ji moram prilagoditi," pravi. Ob tem poudarja, da ga žene želja po tem, da s svojim delom prispeva k širši zgodbi – kot del mozaika, ki soustvarja informirano družbo.

Anže Bolha: človek iz ozadja, ki informativni program drži pokonci

Anže Bolha je organizator v informativnem programu POP TV, kjer njegova naloga vključuje usklajevanje različnih aktivnosti za nemoten potek oddaj. Njegovo delo ni klasično 9-5, temveč je prilagodljivo in razgibano. "Ko se dogaja kaj večjega, recimo predsedniške volitve, je temu prilagojen urnik," pravi Anže. "Včasih je intenzivno, včasih bolj umirjeno – odvisno od dnevnega dogajanja."

Anže Bolha FOTO: osebni arhiv icon-expand

Njegovo delo obsega številne naloge, kot so pošiljanje snemalnih ekip na teren, usklajevanje montažerjev, organiziranje vklopov v informativne oddaje in iskanje materialov v tujini. Kot zanimivost omenja, da letos ponovno zbira "blooperse", pri čemer pohvali dopisnico Matejo Poljšak Čuk, ki mu redno pošilja smešne trenutke z terena. Kljub napornemu delu pa Anže najde ravnotežje. "Zelo rad hodim na Rožnik in fleksibilen urnik mi omogoča, da grem dopoldan na hrib, ko je večina še v službi, in uživam v miru," pravi. Ko ni na terenu, pa pogosto pomaga doma kot varuška kužkom ali preživlja čas s prijatelji. Delo v razgibanem kolektivu mu je še posebej všeč, saj je skoraj vedno obkrožen s strastnimi sogovorniki in zanimivimi temami. "Klepeta in tem nikoli ne zmanjka," se zasmeji.

Barbara Žgalin: Televizija je živ organizem, kjer vsak detajl šteje

Barbara Žgalin je že desetletje stilistka na 24UR in Svetu na Kanalu A, kjer skrbi za vizualno podobo voditeljev in novinarjev. Njeno delo je mešanica kreativnosti in vsakodnevne rutine, saj te oddaje potekajo vsak dan v letu, kar zahteva visoko stopnjo prilagodljivosti in organizacije.

Barbara Žgalin FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand