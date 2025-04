Zvezde, ki jih je ustvaril POP TV

POP TV letos praznuje 30 let in ob tem se z veseljem spominjamo vsega, kar smo v treh desetletjih ustvarili in doživeli. Veliko znanih slovenskih obrazov je takšnih, da jih poznamo že kar nekaj časa, za veliko njih pa se niti ne spomnimo, kje smo jih prvič videli. In kar nekaj takšnih je, ki so svojo kariero, takšno ali drugačno, začeli na POP TV.

30 let informativne oddaje: Dober dan in dobrodošli

Naša štiriperesna deteljica, naši štirje voditelji osrednje informativne oddaje 24UR so obrazi, ki veliko večino slovenskih gospodinstev pozdravijo ob 19. uri na POP TV, in ker so na naši televiziji že tako dolgo, so postali del 'družine'. Darja Zgonc se je gledalcem POP TV-ja prvič predstavila že takoj 15. decembra 1995, v prvi oddaji 24 UR. "Začetek je bil adrenalinski, naporen in negotov, hkrati pa poln energije in zagnanosti, tako kot je to pri novih projektih. In naš je bil takrat resnično nekaj novega – v času, ko je prevladovala le ena dnevnoinformativna oddaja, smo začeli postavljati novo, in to na povsem novi televiziji," je za 24 UR povedala Darja. Od samega začetka pa pri oddaji sodeluje tudi Edi Pucer. Ta je bil najprej dnevni novinar, od septembra 2004 pa sedi na voditeljskem stolčku, kjer ga lahko še danes spremljamo. Najprej je voditeljski par tvoril s Petro Kerčmar, od leta 2012 pa oddajo vodi v družbi Darje Zgonc. Petra Kerčmar je na POP TV prišla leta 2002, ko se je pridružila ekipi oddaje Trenja, leta 2004 pa je napredovala v voditeljico oddaje 24UR. Njen 'službeni mož', sovoditelj Jani Muhič pa se je ekipi 24 UR pridružil 2003. Najprej je deloval kot novinar, 2007 pa je bil prvi voditelj večerne oddaje 24 UR Zvečer. Leta 2012 pa se je v osrednji oddaji pridružil Petri.

Mladi igralci, velike zvezde

POP TV je med zvezde izstrelil tudi kar nekaj mladih igralcev, večino smo jih gledali v večernih dnevnih serijah. V serijah, kot so Skrito v raju, Najini mostovi, Usodno vino, Reka ljubezni ... Serija Skrito v raju, ki jo lahko trenutno spremljamo na POP TV, je med velike zvezde izstrelila kar nekaj igralcev in igralk, ki so sicer bili znani že prej, a zdaj ni človeka, ki ne bi vedel, kdo sta Gaja Filač in Matej Zemljič. Gajo smo lahko spremljali že prej v najrazličnejših projektih, med drugim tudi v VOYO original seriji Telenovela. A Gajina vloga Lare je tista, zaradi katere jo zdaj pozna cela Slovenija. Tudi Mateja smo prej lahko spremljali v serijah, kot sta Najini mostovi in uspešnica Gospod profesor, a šele vloga Marka v Skrito v raju ga je izstrelila med velike igralske zvezde, za katerimi vzdihujejo pripadnice ženskega spola.

Serija Najini mostovi je veliko prepoznavnost prinesla tudi igralcu Robertu Korošcu, kjer je prevzel glavno vlogo mladega zdravnika Kristjana Bevka. Roberta smo lahko spremljali tudi v humoristični seriji Na hribu, ki je še vedno na voljo na VOYO.

Serija Reka ljubezni, ki so jo snemali v dolini reke Krke, je prepoznavnost prinesla Lari Komar in Tadeju Pišku. Igralca sta se med snemanjem serije tako povezala, da tudi danes ostajata tesna prijatelja.

Najstarejša med naštetimi serijami, Usodno vino, pa je med slovenske igralske zvezde izstrelila mlado Injo Zalta in Klemna Janežiča. Klemna smo zdaj spremljali tudi v seriji Ja, Chef!.

Resničnostni šovi: od glasbenikov in plesalcev do seksi Kmetov

POP TV je slovenskemu občinstvu kot prvi predstavil pravo formo resničnostnih šovo in tako nadaljujemo še dandanes. V 30 letih smo videli najrazličnejše šove, iz katerih so nekateri tekmovalci postali prave zvezde. Takšnih je kar nekaj, zato izpostavljamo le nekaj obrazov. POP TV je s sezonami oddaje Slovenija ima talent poskrbel, da je slovenska glasbena scena bogatejša za marsikatero ime, ki je danes že stalnica na radijskih valovih. Med drugim so svojo glasbeno kariero na POP TV začeli glasbeniki, kot so Maja Keuc, Žan Serčič, brata BQL, Isaac Palma, Luka Basi ... Tudi Tim Kores je svojo kariero začel na POP TV, saj se je leta 2012 predstavil v oddaji X Factor Slovenija.

Slovenija ima talent je poskrbela tudi za uspešen skok v svet zabave najrazličnejših "gibalcev". Spomnimo na prvo sezono, kjer so nastopali Maestro, katerih član je bil tudi Anže Škrube, ki dandanes dela tudi kot uradni koreograf pevca Chrisa Browna. Kariero na odru Talentov je začela tudi gibalka Tjaša Dobravec, ki je že nekaj let članica cirkuškega ansambla Cirque du Soleil.

Poleg tekmovalcev šovov so večjo prepoznavnost dobili tudi nekateri voditelji šovov, recimo Nika Urbas Ambrožič, ki je v oddaji Zvezde plešejo navduševala s svojimi pesniško obarvanimi opisi nastopov. Tudi Sašo Stare, sicer prej znani komik, je postal širše znan zaradi vodenja oddaj, kot sta Slovenija ima talent in Mali šef Slovenije.

In tekmovalci ostalih šovov? Prvič so se širši javnosti predstavili tekmovalci, kot je Vesna Šošterič, ki smo jo spremljali v drugi sezoni Ljubezni po domače. Le kdo se ne spomni legendarne izjave: 'O, ko sem zagledala fačuzi!' Pa seveda tudi na Kmetiji smo spoznali marsikatero ime. Če smo že prej vedeli, kdo je La Toya, smo tam bolje spoznali Arturja Šterna. Takrat sta bila La Toya in Artur še par in prav njun burni odnos je v Kmetijo prinesel marsikateri zabavni trenutek, ki ga gledalci še danes ne morejo pozabiti. Pa seveda, Franko Bajc, verjetno najbolj priljubljeni Kmet v vseh sezonah šova. Kasneje smo ga sicer gledali še v Zvezde plešejo, hkrati pa na družbenih omrežjih deluje kot vplivnež. Dva najbolj znana in uspešna vplivneža pa sta zagotovo Jani in Teja Jugovic, ki smo ju spoznali v šovu Gostilna išče šefa. Tam sta se starša dveh otrok spoznala, zaljubila in vse ostalo je zgodovina.

