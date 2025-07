Strast do televizije: ustvarjalci, ki so POP TV posvetili življenje

Zdi se, da se je skozi leta pojavila miselnost, da voditelji oddaj v službo samo pridejo, skočijo v masko, se preoblečejo v oblačila, ki jih je izbrala stilistka, in preberejo že napisane napovedi za novice, ki sledijo. A temu ni tako. Ne le, da temu ni tako, to je daleč od resnične slike. "Ja, velikokrat slišim takšne pripombe. Pridem, grem v masko in preberem, kar mi drugi napišejo. (smeh) Nikakor ni tako. Vsaka oddaja je svoja zgodba, ves dan dela, razprave, iskanja odgovorov, mnenj, argumentov. In to, kar gledalci vidijo na ekranu, je rezultat večurnega timskega dela, v katerem neizmerno uživam. Začnemo že zjutraj, preverjamo in debatiramo ves dan, potem pa še kakšna novice prileti pol ure pred oddajo in vse postavimo na glavo. Aktualnost je zelo pomembna in še pri tej skušamo preveriti vse strani. Zaupanje gledalcev je ključno. Pridobivaš ga dolgo, izgubiš ga lahko v trenutku. Zato se res trudimo. Vsak dan znova," je za 24ur.com povedala Petra, ki je poleg oddaje Trenja in 24UR sodelovala tudi pri ustvarjanju oddaje TV klub, za katero pravi, da je bila na nek način mini Trenja. Poleg tega je Petra aktivno vključena v soočenja, ki jih na naši televiziji pripravljamo pred vsakimi volitvami ali drugimi pomembnimi dogodki v državi. "Tu moraš res biti pripravljen skupaj z ekipo in predvsem znati soočiti mnenja kandidatov glede najbolj perečih vprašanj družbe. No, še najbolj pa mi ostajajo v spominu posebne oddaje, predvsem dobrodelne, tu pa res delaš za dobro ljudi, ki pomoč resnično potrebujejo."

"Zadnjih 25 let opravljam delo Izvršnega producenta. Če nekoliko posplošim, se ukvarjam z vsemi projekti, ki so v pogonu (v oddelku produkcija), poleg tega pa še z vsemi, ki prihajajo. Torej se nikdar ne posvečam le enemu projektu, ampak moram imeti pregled čez vse. Okviren opis del pa bi bil: načrtovanje letnih proračunov in skrb ter odgovornost za realizacijo projektov znotraj začrtanega proračuna. Spremljanje produkcije zunanjih pogodbenih partnerjev, usklajevanje proračunov, priprava pogodb ter kontrola porabe sredstev. Kadrovanje, dogovori o honorarjih, priprava predlogov za produkcijo zabavnih oddaj, vodenje producentske ekipe in še veliko tega," je v pogovoru za 24UR povedal Samo.

Strastni pripovedovalec pravi, da ga ljubezen do njegovega dela ni nikoli minila in da bo tako verjetno vse do upokojitve. "Verjamem, da ljudem uspem pripovedovati zgodbe o avanturah, ki jih sicer ne bi videli, in o zanimivih ljudeh, ki resnično premikajo meje možnega in tvegajo življenja, in to v medijskem svetu, kjer so žarometi večinoma obrnjeni na tiste, ki so za svoje aktivnosti najbolje plačani. Predvsem pa ... z vsemi športi, ki jih pokrivam, se aktivno ukvarjam in sem v njih nekoč tudi tekmoval (ja, naredim kdaj tudi kakšen prispevek o športih z žogo, ampak tega ne štejem za svoje projekte). Zato je moje delo moj hobi, kar športno novinarstvo tudi mora biti, ker nima urnikov, prostih vikendov, in če v tem ne uživaš, ni prav lahko," je povedal David za 24ur.com.

Eden bolj strastnih sodelavcev na POP TV je zagovoto športni novinar David Stropnik , ki slovi po svoji ljubezni do avtomobilskih športov in adrenalina. Sodelavec, ki je vedno poln zgodb in neverjetnih doživetij, ne skrbi le za informiranje in obveščevanje gledalcev, temveč s svojimi zgodbami zabava tudi svoje sodelavce.

David skrbi, da so zgodbe, ki so njemu najbolj zanimive, pokrite na vseh področjih, zato pravi, da je sodeloval pri že skoraj vseh projektih na POP TV. "Ne maram omejevanja in predvsem menim, da če želiš povedati dobro zgodbo (in zame je novinarstvo pripovedovanje zgodb in ne navajanje rezultatov, še posebno, ker me zanimajo avanture in ne tekmovanja), je minutka dolžnine prispevka v večerni informativni oddaji (ki je moja primarna služba) premalo. Zato sem delal za Športno sceno, oddajo Preverjeno, pisal za 24ur.com, se javljal za POPov radio, užival v norih avtorskih prispevkih za Ekstra magazin in delal zares svoje in superekskluzivne zgodbe za Davidove ekstreme na moskisvet.com."

Kako David svoje delo, ki je resnično zelo zanimivo in navdihujoče, opiše nekomu, ki ga ne pozna? "Huh, sam vidim svoje delo kot poskus, da ljudem v dnevne sobe prinesem podvige, avanture, zgodbe, ki jih sicer ne bi videli, ker so preveč odaljene, skrajne ali le premalo komercialne za mainstream medije. V praksi to pomeni, da za dobro in prvoosebno ter predvsem ekskluzivno zgodbo sedem v dirkalni avto, odsmučam kakšno strmino v hribih, prepotujem pol sveta (po možnosti puščav ali gora), preživim zares veliko časa na motorjih ... Verjamem, da novinar v vlogi gledalca na tribuni ni dovolj blizu, da bi lahko zares začutil dogajanje. Druga plat dela v zadnjih letih je komentiranje dirk motoGP, ki je zaradi nekajurnega pripovedovanja brez popravnega izpita (ker je v živo) drugačen, a nič manjši izziv."

Jasmina Lozej , kreativna producentka, je del POP TV zgodbe že zadnjih 20 let. Njeno razgibano delo je predvsem odvisno od projekta, na katerem dela. "Pri projektih, ki jih vodim, skrbim za to, da začrtam njihov potek, jih organiziram, jasno komuniciram z ekipo in na koncu poskrbim, da se načrti tudi dejansko izpeljejo. Seveda je vse skupaj precej bolj kompleksno in obsežno, kot se sliši. Moj obseg dela vključuje vse od vodenja projekta, skrbi za vsebino, logistiko, usklajevanja med oddelki, strukturiranja celotnega projekta, posodabljanja vsebin, časovnega načrtovanja do izbora tekmovalcev ali drugih akterjev v šovu. Ko sem del projekta, ki ga ne vodim, so moje naloge bolj specifične – recimo iskanje lokacij za Sanjsko žensko ali ustvarjanje dvobojev za Kmetijo. Pri Slovenija ima talent poleg vodenja projekta skrbim še za pripravo nastopov talentov na polfinalnem in finalnem odru. Če bi morala svoje delo opisati na kratko: je raznoliko, kreativno, logistično zahtevno in vsak projekt prinese svoj nabor izzivov in nalog."

Sodelovala je pri 31 projektih, kar pomeni, da je določene projekte delala tudi več sezon. Kaj vse je ustvarjala zadnjih 20 let? "Začela sem s Sanjsko žensko, Sanjska ženska Hrvaške, Bar, Big Brother, Gostilna išče Šefa, Kmetija, Slovenija ima Talent, X Faktor, Znan obraz ima svoj glas. In seveda vse te projekte naredila večkrat. Pravi, da ima svoje delo rada, ker ji vedno znova prinaša nove izzive. Včasih je izziv sam format in vsebina projekta, drugič pa so to trendi in novosti, ki jih vključujemo v način dela. Nekateri projekti so še posebej navdihujoči in ti cilji, ki jih želimo doseči, dajejo poseben zagon ter osebno zadovoljstvo. Pogosto pa me moje delo spominja na igro – nenehno razmišljam, kako vključiti nekaj novega, kakšne bodo posledice in kako se bo "igra" s tem spremenila. Navdušuje me razmišljanje o novih vizualnih rešitvah, osvežitvah določenih elementov v oddaji, o tem, kako ostati v koraku s časom in gledalcem ponuditi nekaj svežega, aktualnega in zanimivega. Je zelo dinamično, raznoliko in vedno drugačno. In ravno to me pri tem delu drži v pogonu."

"Svoje delo opravljam z ljubeznijo in jaz mislim, da sem izredno srečen, da sem zadel poklic, da ga opravljam z veseljem in da ne hodim v službo, ampak hodim delat in sem ogromno lepega doživel. Helena na popu, ne v smislu od potovanj do velikih projektov o njem do srečevanj raznoraznih politikov, filmskih zvezd, športnih zvezd. Ne da sem bil takole z angleško kraljico, z Ronaldom, z Messijem ...," je za 24ur.com povedal Mark Deu dodal, da pri njemu ni bojazni, da prijatelji in družina ne bi vedeli, kaj dela. "Poklic snemalca je precej znan, ni tako, da ne bi vedeli, kaj delam in da bi moral razlagati, kako poteka moje delo. Me pa vprašajo, kje sem bil, kaj sem videl. Enkrat mi je prijatelj, ki je pravnik, rekel, da mi kar malo zavida moje delo. Pravi, da grem na teren, nekaj posnamem in na koncu vidim rezultat. Medtem ko njegovo delo pač ni takšno, a ne," pove v smehu Mark, ki tudi na hodnikih POP TV-ja velja za izjemno pozitivnega in vedno nasmejanega sodelavca.

Kje povsod je že bil? Od Japonske do Afganistana do Kuvajta. Čeprav je bil tudi na terenih, za katere se zdi, da so nevarni, pravi, da tega nikoli ni zares občutil. Poudarja, da to niso tereni, ki bi ga pretresli, bolj ga pretresajo zgodbe ljudi, ki so bolni, socialno ogroženi ali so žrtve naravnih katastrof. "Ubistvu ti tereni, kjer večinoma kakšne katastrofe, ki so se zgodile, recimo kakšne poplave ali pa kakšni požari ali pa kakšne take zadeve. So pa tudi fizično zahtevni tereni, kjer moramo po poplavljenih terenih plezati čez drn in strn, in to s kamero na ramenih, ki pa ni najlažja. Res pa so huje tereni, ki fizično niso naporni, ampak samo postaviš kamero, ki snema, naporna pa je vsebina. Veliko zgodb nosim s seboj."

Ali sploh obstaja tema, ki je še ni posnel? "Jaz pravim, da te teme še nisem snemal, in sicer najbrž tudi ne bom, zato ker bom šel februarja v pokoj. Tema, ki si jo res želim delati, je primerjava mivke na Tahitiju in Fidžiju. Ja, tak 14-dnevni raziskovalni teren bi se mi prilegel! (smeh) Je bil pa eden od bolj 'fajn' terenov obisk Bruneja, ko je sultan praznoval rojstni dan."