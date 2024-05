Adama Gnezdo Čerina v Grčiji poleg dekleta spremlja tudi maček Thor

Novo oddajo Vsi za naše! si lahko ogledate danes po šovu MasterChef Slovenija na POP TV ali VOYO.

Adam Gnezda Čerin je velik ljubitelj mačk. Zavedni Idrijčan je ljubezen do mačk ohranil iz časov, ko je še živel doma, saj so vsi ljubitelji teh kosmatih živalic. Želela si ga je njegova sestra Deva , ki si je sicer sprva želela psa, a na koncu sta starša popustila za mačka. Izbrali smo mu ime Zevs , kličejo ga Zevko , saj je Adam takrat že igral v Grčiji, zato je dobil grško ime. "Če bi bila punčka, bi bila Atena ," je zaupal nogometašev oče.

24-letnik ima s svojim dekletom Pio Saro Černe v Grčiji svojega mačka."Brez njega to tukaj ne bi bil najin dom, on mu doda svoj čar," je povedala Pia o njunem hišnem ljubljenčku, ki sta mu izbrala ime Thor. "Vedno naju čaka, ko prideva domov," je dodal Adam o tem, da je njun maček, sicer pasme britanka, kot nekakšen pes, ki ga vedno z veseljem pozdravi, ko se vrne s treningov in tekem. Thor in Zevs sta se že spoznala, saj so Thora njegovi starši nekaj časa čuvali, ko se je on mudil na daljših reprezentančnih pripravah. "A se nista preveč razumela, vsak je bil v svoji sobi. Je pa Thor bolj prijazen, Zevs pa lepši, čeprav ne vem, če bi se Adam strinjal s tem," se je še pošalila nogometaševa mati.