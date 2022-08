Čeprav mu ni tako ime, mu vseeno že 50 let pravijo Mister Silvester. No, tisti, ki mu ne, ga kličejo legenda. Govorimo o Alfiju Nipiču, ki v teh dneh praznuje 60 let svoje kariere. Obiskal ga je naš novinar Aleksander Pozvek, ki pravi, da gre na pogovor z Nipičem z edino nalogo, da se mu prikloni in zahvali za vse. No, poleg tega dvojega bo videl tudi, če Alfi še pozna svoja besedila in v kakšni formi je.