Ana Klašnja: Ko mi je Umek pisal, sem si rekla, da je to čisto nezdružljivo

Ljubljana, 19. 05. 2026 07.00 pred 5 minutami 3 min branja 0

Avtor:
K.A. T.D
Ana Klašnja

Če smo mislili, da sta tehno in narodnozabavna glasba nezdružljivi, se je Umek odločil, da bo na svojem spektaklu Umek 5.0 (Ne)združljivo poskrbel za še eno presenečenje. Ki je bilo ob prvem telefonskem klicu, kasneje pa tudi ob prvem poslušanju pesmi, presenečenje tudi za gostjo. Ob slovenskem didžeju bo oktobra namreč nastopila tudi Ana Klašnja.

Ne le tehno in narodnozabavna glasba, Uroš Umek je šel pri svoji ideji o nezdružljivem projektu korak dlje. Na svoj oktobrski spektakel Umek 5.0 (Ne)združljivo je namreč povabil primabalerino Ano Klašnja. Pred tem jo je seveda povabil tudi v naš POPkast studio kot gostjo in z njo poklepetal tudi o tem, zakaj se oba včasih počutita kot upokojenca.

'To je čisto nezdružljivo. Ampak to je bistvo!'

Ideja o tem, da balet združi s tehnom, je presenetila tudi nekdanjo žirantko šova Slovenija ima talent. "Ko si mi pisal in mi predstavil idejo, sem si najprej mislila, o moj bog, to je čisto nezdružljivo. Ampak ja, to je bistvo," je svoje prve občutke opisala Ana in priznala, da se je po tem, ko je slišala pesem, ki jo je Umek pripravil zanjo, počutila še bolj izgubljeno. "Ta je grebenje enih žužkov na plano iz enega jajčka ven. Kot bi se ličinke borile za preživetje. Čakaš, da bodo ličinke postale metulj, pa je kar naenkrat konec pesmi. Tako, da sploh ne vem, kaj hočeš od mene," se je zasmejala balerina, a dodala, da sprejema izziv in da se tega tudi veseli.

Umek je gostil Ano Klašnja.
FOTO: Damjan Žibert

O različnih umetniških pristopih in odgovornosti

V pogovoru sta se prijatelja dotaknila tudi različnih umetniških pristopov v svojih poklicih. Ana je poudarila, da proces od ideje do končnega nastopa vključuje tesno sodelovanje s koreografi, ki vloge pogosto pišejo po meri plesalca. "Ko vidi, kaj ti paše, skupaj gradita koreografijo in je boljše," je povedala o svojih osebnih projektih in razkrila, da je za kompleksne predstave, kjer sodeluje več kot 50 ljudi, potrebna vojaška disciplina in izjemna mentalna osredotočenost. Tudi Umek se je strinjal, da je pri solo ustvarjanju lažje le v tem, da si odvisen od samega sebe, a odgovornost ostaja enaka.

Umek bi bil po osmih urah nastopa tako fizično utrujen, kot je Ana po dveh

Fizična regeneracija je še ena tema, v kateri sta se sogovornika hitro strinjala. Čeprav njuna poklica na prvi pogled nista podobna, se oba srečujeta s hudimi posledicami nastopov na telo. "V dveh urah zagotovo ne dam toliko energije, kot jo daš ti. Če bi bil na odru osem ali 10 ur, bi se pa verjetno enako utrudila," je Umek priznal balerini manjšo fizično oziroma kondicijsko obremenitev vloge didžeja. Obenem je tudi razkril, da je naslednji dan po špilu povsem sesut, kot bi bil pod vplivom opojnih substanc, čeprav je popolnoma trezen. Ana je dodala, da ga razume in da ima pri svojih letih zdaj le vsake tri dni res dober dan. "Oder mi je domač, a telo me ne uboga več vedno," je bila iskrena.

Spektakel Umek 5.0 (Ne)združljivo se bo zgodil 23. oktobra na Gospodarskem razstavišču.

Zakaj se sogovornika včasih počutita kot upokojenca, koliko resnice o baletu je v filmu Črni labod in ali je Umek res velik oboževalec televizijskih oddaj? Kaj je Ani pomenilo sodelovanje v šovu Slovenija ima talent in kaj Umek pravi na idejo o tem, da balerino na svojem spektaklu dvigne v zrak? Vse to sta se Umek in Ana Klašnja pogovarjala v POPkastu.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Umek Ana Klašnja balet techno POPkast nezdružljivo umek 5.0 pogovor
