Andraž Šporar kot David Beckham: Svojo drago postavil na laž

Mia Mujadžić Golob in Andraž Šporar sta eden najbolj prepoznavnih slovenskih parov v nogometnih krogih. Svetovne slave, ki spremlja Davida in Victorio Beckham, še ne uživata, a sta kljub temu tudi sama izjemno simpatična partnerja, ki se znata pošaliti na svoj račun. Naša ekipa oddaje Vsi za naše! ju je ekskluzivno obiskala v Grčiji, kjer je nogometaš med intervjujem svoje dekle večkrat zmotil in postavil na laž – približno tako kot David svojo ženo Victorio.

OGLAS

Novo oddajo Vsi za naše! si lahko ogledate danes po šovu MasterChef Slovenija na POP TV ali VOYO.

Mia Mujadžić Golob in Andraž Šporar sta izjemno simpatičen mlad par, ki je še posebej pri oboževalcih nogometa izjemno priljubljen. Mlada zaljubljenca skupaj s sinom Julijanom živita v Atenah, kjer nogometaš igra za grški klub Panathinaikos. Naša ekipa oddaje Vsi za naše!, s katero skupaj odštevamo do težko pričakovanega evropskega prvenstva v nogometu, ju je obiskala v Grčiji, kjer je prikupno Mio zaslišala o tem, kaj počne, ko je njen Andraž na treningih. A 30-letnik ni mogel iz svoje kože in se je vmešal v intervju.

Mio je Andraž med intervjujem ves čas popravljal. FOTO: POP TV icon-expand

Naš novinar Božidar Bulat je mlado mamico zaslišal, kako sama skrbi za svojo fizično pripravljenost. "Pokusim trenirati vsaj trikrat do štirikrat na teden," je odgovorila Mia, a se je takoj iz ozadja oglasil Andraž, ki se z njeno trditvijo ni strinjal. "No, no, kakšnih trikrat, štirikrat, povej pošteno, bodi iskrena," ji je dejal in dekle se je nato popravilo: "Če se res potrudim, dvakrat na teden mi uspe." Slovenski reprezentant se tudi s tem odgovorom ni strinjal. "Vsak drug teden, dvakrat na teden, ja," jo je popravil in 24-letnica je popustila. "Že kakšen mesec nisem bila na treningu," je priznala v smehu.

Simpatična starša manj kot leto dni starega sina sta s tovrstnim zabavnim vložkom na našem gostovanju v njunem domu spomnila na enega najbolj prepoznavnih parov na svetovni sceni. Tudi David Beckham je namreč izjemno natančno popravil svojo ženo Victorio Beckham, ko je trdila, da prihaja iz delavskega razreda. V dokumentarni seriji Beckham, v kateri sta razkrila ozadje svojega zasebnega in poklicnega življenja, je podjetnica med intervjujem trdila, da v otroštvu ni imela veliko, a jo je njen postavni mož opomnil na to, da je njen oče vozil enega dražjih avtomobilov znamke Rolls-Royce.

Nogometne heroje bomo pospremili na Euro tako, kot se spodobi – in kot jih še niste videli. Vabljeni v družbo Gregorja Trebušaka in Sanje Modrić vsak ponedeljek zvečer po oddaji MasterChef Slovenija na POP TV in VOYO. Vsi za naše!