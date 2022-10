Anna Sorokin po zapustitvi zapora: 'V hišnem priporu me čaka boljša hrana'

Po tem, ko so konec prejšnjega tedna prevarantko Anno Sorokin izpustili iz zapora, se je ta že oglasila medijem. Ob izpustitvi je dejala, da je s tem dobila točno to, kar je želela. Kljub prostosti, ki jo je stala 10.000 dolarjev, še vedno ne sme uporabljati družbenih medijev in zapustiti stanovanja. Po zgodbi 31-letnice, ki se je več let pretvarjala, da je nemška dedinja in s tem preslepila newyorško smetano, so nedavno posneli tudi serijo.

V svojem prvem intervjuju, odkar je izstopila iz zapora, je Ana Delvey Sorokin povedala, da je res vesela in dodala, da zapustitev zapora nikakor ni bila zagotovljena. Dodala je tudi, da je prošnjo za pogojni izpust vložila večkrat, a so sodniki varščino kar naprej zavračali. "To je bila vaja vztrajnosti," je pristavila za New York Times.

icon-expand Anna Sorokin FOTO: AP

"Več odvetnikov za priseljevanje mi je reklo, da me bodo prej deportirali na Mars kot odobrili varščino v New Yorku," je tudi opisovala svoj trud. Sorokin, rojena v takratni Sovjetski zvezi, se namerava še nekaj časa zadrževati v Velikem jabolku, čakajo jo namreč sodna zaslišanja pred deportacijo. V Nemčijo se ne želi vrniti. Ob tem je prevarantka dejala, da je zaradi razpleta dogodkov zelo vesela. "Točno to sem si želela. Samo upam, da bom sčasoma dobila več svobode," je razlagala. Ob tem je novinarjem še povedala, da sta tako varščina kot denar za najem stanovanja v newyorškem predelu East Village prišla iz njenega žepa. Poudarila je še, da bo v priporu veliko bolj uživala, predvsem zaradi boljše hrane. "V hišnem priporu me čaka boljša hrana, če je ne smem iskati sama, mi jo bo prinesel nekdo drug," je utemeljila. Z novinarko je spregovorila tudi o tem, da iz zapora prihaja drugačna. "Nemogoče je prestati vse, kar sem, ne da bi se spremenila," je pristavila. Izpuščena po 17 mesecih Zloglasna prevarantko so iz zapora izpustili v petek, 7. oktobra, a se bo v času do razrešitve primera morala 24 ur na dan zadrževati na istem naslovu, prav tako so ji prepovedali uporabo družbenih omrežij. Sodnik je privolil tudi v to, da ji vladna agencija za imigracijski in carinski nadzor ZDA na gleženj namesti sledilno napravo. Sorokinova je bila za zapahi 17 mesecev, večino tega obdobja pa so jo zadrževali v zvezni državi New York, je razkril njen odvetnik. "Zadovoljni smo, da se je sodišče strinjalo, da je ni treba več zadrževati," je povedal v izjavi Sandweg.