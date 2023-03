Benjamin Verbič v težavah: nekdanja izbranka s hudimi obtožbami

Sedaj pa se je oglasil tudi slovenski reprezentant.

"Žal mi je, da vam smetim z zadevo gdč. Alvine Tsarenko, vendar čutim, da moram, ker vse njene laži o mojem osebnem življenju prihajajo z njene strani z razlogom, da vpliva na grško sodstvo, saj si prizadevam dobiti skrbništvo nad svojim sinom in čakam na njihovo odločitev. Čeprav se to nikogar ne tiče, samo pojasnim, da se opredeljujem kot heteroseksualna oseba in nisem imel nikoli kakršnegakoli spolnega ali romantičnega razmerja z moškim ali transspolno osebo. Alvina je priredila (fotošop) sliko mojega nekdanjega dekleta Lilly (ko je sliki dodala moški spolni organ) in sedaj trdi, da sem šel v klub z dvema transspolnima osebama!!! Tokrat sta bili z menoj moja sestrična Jerneja in njena prijateljica Katja iz Slovenije. Če duševno zdravje mojega sina ne bi bilo ogroženo, vem, da bi bila to preprosto nizkoproračunska komedija. Alvino tudi jaz kazensko preganjam zaradi več dejanj in obrekovanje je zanjo le nekakšno maščevanje. Zavedajte se, da je poleg svojih drugih očitnih lastnosti tudi kompulzivna lažnivka. Benjamin"