Blato se suši, 72.000 obiskovalcev festivala Burning Man se vrača domov

Organizatorji so sporočili, da se prizorišče počasi prazni in da so z evakuacijo začeli takoj v ponedeljek zjutraj po lokalnem času. Dejali so tudi, da smrt enega izmed obiskovalcev ni bila povezana s kaotičnimi vremenskimi pogoji. Lokalna šerifova pisarna sicer smrt 40-letnika še preiskuje, piše BBC .

Vremenske razmere v puščavi Black Rock se počasi izboljšujejo. Več kot 70.000 obiskovalcev, ki so zaradi hudega deževja več dni ostali ujeti na prizorišču, pa so se lahko začeli vračati domov. V blato spremenjena puščavska tla so se namreč začela sušiti, kolesa avtomobilov in kombijev pa nehala posedati v razmočeno zemljo.

Močno deževje, ki je območje puščave v zvezni državi Nevada zajelo proti koncu prejšnjega tedna, sicer velja za največjega in najdaljšega v zadnjih 30 letih, odkar tam poteka festival. Plesalka Martyna Sowa, ki bi morala nastopiti na enem izmed dogodkov, je dejala, da je bila presenečena, kako hitro so se razmere poslabšale. "Res čudna izkušnja," je dodala.

Opisala je, da so organizatorji vsem naročili, naj si poiščejo zavetje, s seboj pa vzamejo zalogo hrane in pijače. Veliko težavo je predstavljala nedostopnost prenosnih stranišč, je izpostavila. Večina obiskovalcev je navodila upoštevala, drugi pa so se odločili, da bodo območje zapustili. Ker to zaradi blatnih tal z vozili ni šlo, so se odločili za osemkilometrski pohod do bližnje ceste. Organizatorji naj bi potem organizirali avtobusni prevoz po cesti do bližnjega mesta Reno.

Spet tretji so na situacijo gledali po svoje: prižgali so glasbo in plesali v blatu in dežju. "Dobro se imam," je za BBC dejala ena izmed članic plešoče skupine Jazz Korona.