Čeferin na dopustu pri naših južnih sosedih

Aleksander Čeferin s soprogo Barbaroin otroki ta čas dopustuje na priljubljenem otoku Hvar, poroča Slobodna Dalmacija, ki dodaja, da je prvega moža Uefe pogosto moč videti pri teku in da si vselej vzame čas za mimoidoče. "Domačini pravijo, kako neposreden in topel človek je. Ni si mu težko vzeti minuto ali dve, prekiniti s tekom in se fotografirati, ko se ga za to zaprosi," so zapisali pri splitskem dnevniku.

Čeferin je sicer na Hvaru reden gost. Pred dvema letoma se je na tem priljubljenem turističnem otoku družil z nekdanjim nogometnim zvezdnikomFigom, ki ga je, kot je Portugalec kasneje sam priznal, navdušil nad lepotami naših južnih sosedov. Pred dnevi pa si je Čeferin med dopustom vzel tudi čas za sestanek z vodilnimi možmi hrvaške nogometne zveze.