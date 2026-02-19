Česa je osumljen nekdanji princ Andrew?

Kot je za Sky News pojasnil pravnik Joshua Rozenberg , gre sicer za nekoliko nevsakdanje kaznivo dejanje, saj so ga kot takšnega opredelili sodniki, okoliščine pa skozi mnoga leta dodatno določila sodišča. "Zaradi tega parlament najvišje možne kazni sploh nikoli ni določil," je razložil Rozenberg ter dodal, da se kot takšna smatra dosmrtni zapor. Britanska vlada po njegovih besedah zaradi "zapletene narave kaznivega dejanja" poskuša manjko določenih sankcij zdaj nadomestiti z novim Zakonom o javni funkciji in odgovornosti , ki je trenutno v parlamentarnem postopku. Del tega zakona zajema tudi kršitev javne funkcije in navaja, da oseba stori tovrstno kaznivo dejanje, če "svojo fukcijo izrabi za pridobitev koristi, bodisi zase ali za koga drugega, ali za povzročitev škode drugemu" .

Najdaljše časovno obdobje v pridržanju je lahko 96 ur (štiri dni), vendar bi v tem primeru preiskovalci potrebovali več podaljšanj, ki jih lahko odobrijo višji policijski uradniki oziroma prekrškovno sodišče, še pojasnjuje Rozenberg. Osumljenci so v Veliki Britaniji običajno pridržani 24 ur, nakar so v nadaljevanju preiskave bodisi obtoženi, bodisi izpuščeni na prostost. Za podlajšanje pripora pa mora biti sodišče prepričano, da je pridržanje nujen ukrep, potreben denimo za zavarovanje dokazov.

"Ne bo pridržan čez noč. Menim, da se kaj takšnega ne bo zgodilo," je sicer prepričan pravni strokovnjak. "Če ga bodo zaslišali na policijski postaji, se verjetno ne bo zgodilo nič tako dramatičnega. To je morda tudi eden od razlogov, da so ga aretirali zjutraj. Če nima ničesar povedati – in presenečen bi bil, če bi sploh kaj hotel – potem zaslišanje ne bo trajalo prav dolgo," dodaja.

Podobno meni tudi poznavalec britanskih policijski postopkov Danny Shaw. "V večini primerov osumljence pridržijo za 12 ali 24 ur, nato pa jih obtožijo ali izpustijo do nadaljnje preiskave," pravi. Andrew bo nameščen v "celico v priporni sobi, le s posteljo in straniščem", kjer bo čakal na policijsko zaslišanje. "Zanj ne bo posebne obravnave," še dodaja Shaw.