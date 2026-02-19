Česa je osumljen nekdanji princ Andrew?

Andrewa Mountbatten-Windsorja, nekdanjega princa, so aretirali zaradi suma zlorabe oziroma kršitve javne funkcije.
Zloraba javne funkcije se po navedbah britanskega tožilstva nanaša na "hudo namerno zlorabo pooblastil, povezanih z njegovo javno funkcijo".
Kot je za Sky News pojasnil pravnik Joshua Rozenberg, gre sicer za nekoliko nevsakdanje kaznivo dejanje, saj so ga kot takšnega opredelili sodniki, okoliščine pa skozi mnoga leta dodatno določila sodišča. "Zaradi tega parlament najvišje možne kazni sploh nikoli ni določil," je razložil Rozenberg ter dodal, da se kot takšna smatra dosmrtni zapor. Britanska vlada po njegovih besedah zaradi "zapletene narave kaznivega dejanja" poskuša manjko določenih sankcij zdaj nadomestiti z novim Zakonom o javni funkciji in odgovornosti, ki je trenutno v parlamentarnem postopku. Del tega zakona zajema tudi kršitev javne funkcije in navaja, da oseba stori tovrstno kaznivo dejanje, če "svojo fukcijo izrabi za pridobitev koristi, bodisi zase ali za koga drugega, ali za povzročitev škode drugemu".
Kako dolgo je lahko v pridržanju?
Najdaljše časovno obdobje v pridržanju je lahko 96 ur (štiri dni), vendar bi v tem primeru preiskovalci potrebovali več podaljšanj, ki jih lahko odobrijo višji policijski uradniki oziroma prekrškovno sodišče, še pojasnjuje Rozenberg. Osumljenci so v Veliki Britaniji običajno pridržani 24 ur, nakar so v nadaljevanju preiskave bodisi obtoženi, bodisi izpuščeni na prostost. Za podlajšanje pripora pa mora biti sodišče prepričano, da je pridržanje nujen ukrep, potreben denimo za zavarovanje dokazov.
"Ne bo pridržan čez noč. Menim, da se kaj takšnega ne bo zgodilo," je sicer prepričan pravni strokovnjak. "Če ga bodo zaslišali na policijski postaji, se verjetno ne bo zgodilo nič tako dramatičnega. To je morda tudi eden od razlogov, da so ga aretirali zjutraj. Če nima ničesar povedati – in presenečen bi bil, če bi sploh kaj hotel – potem zaslišanje ne bo trajalo prav dolgo," dodaja.
Podobno meni tudi poznavalec britanskih policijski postopkov Danny Shaw. "V večini primerov osumljence pridržijo za 12 ali 24 ur, nato pa jih obtožijo ali izpustijo do nadaljnje preiskave," pravi. Andrew bo nameščen v "celico v priporni sobi, le s posteljo in straniščem", kjer bo čakal na policijsko zaslišanje. "Zanj ne bo posebne obravnave," še dodaja Shaw.
Britanska policija je obtožbe proti nekdanjemu princu in vojvodi Yorškemu, ki je ravno danes dopolnil 66 let, preiskovala že nekaj časa. Njegovo ime se je namreč nenehno pojavljalo v dosjejih spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina. Andrew je vse obtožbe ves čas zanikal.
Starmer: Nihče ni nad zakonom
Predsednik vlade Združenega kraljestva Keir Starmer je sicer danes zjutraj, še pred aretacijo, za BBC izpostavil, da bi moral Andrew Mountbatten-Windsor jasno nasloviti očitke v zvezi z Epsteinom in govoriti tako z domačimi kot ameriškimi oblastmi. "Vsak, ki ima kakršne koli informacije, bi moral pričati. Ne glede na to, ali gre za Andrewa ali koga drugega, vsak bi se moral javiti pristojnim. V tem primeru govorimo o Epsteinu, a obstaja še veliko drugih primerov. Vsak, ki ima informacije v zvezi s katerim koli vidikom nasilja nad ženskami in dekleti, ima po mojem mnenju dolžnost, da se javi, kdorkoli že je," je dejal.
"Eno od temeljnih načel našega sistema je, da so vsi enaki pred zakonom in nihče ni nad njim. In res je pomembno, da se to aplicira na vseh področjih," je dodal britanski premier. "To je dolgoletno načelo, zelo pomembno načelo naše države, naše družbe, in mora v tem primeru veljati na enak način, kot bi v katerem koli drugem."
