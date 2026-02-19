Naslovnica
Tujina

Česa je osumljen nekdanji princ Andrew?

London, 19. 02. 2026 12.29 pred 38 minutami 3 min branja 10

Avtor:
Ti.Š.
Andrew Mountbatten-Windsor

Andrewa Mountbatten-Windsorja, nekdanjega princa, ki so mu odvzeli kraljevi naziv, so pridržali britanski policisti. Osumljen je zlorabe javne funkcije. Kaj točno to pomeni in v zvezi s čim? In kako dolgo je sploh lahko v pridržanju?

Andrewa Mountbatten-Windsorja, nekdanjega princa, so aretirali zaradi suma zlorabe oziroma kršitve javne funkcije.

Preberi še Nekdanji princ Andrew aretiran zaradi suma zlorabe javne funkcije

Zloraba javne funkcije se po navedbah britanskega tožilstva nanaša na "hudo namerno zlorabo pooblastil, povezanih z njegovo javno funkcijo".

Kot je za Sky News pojasnil pravnik Joshua Rozenberg, gre sicer za nekoliko nevsakdanje kaznivo dejanje, saj so ga kot takšnega opredelili sodniki, okoliščine pa skozi mnoga leta dodatno določila sodišča. "Zaradi tega parlament najvišje možne kazni sploh nikoli ni določil," je razložil Rozenberg ter dodal, da se kot takšna smatra dosmrtni zapor. Britanska vlada po njegovih besedah zaradi "zapletene narave kaznivega dejanja" poskuša manjko določenih sankcij zdaj nadomestiti z novim Zakonom o javni funkciji in odgovornosti, ki je trenutno v parlamentarnem postopku. Del tega zakona zajema tudi kršitev javne funkcije in navaja, da oseba stori tovrstno kaznivo dejanje, če "svojo fukcijo izrabi za pridobitev koristi, bodisi zase ali za koga drugega, ali za povzročitev škode drugemu".

Kako dolgo je lahko v pridržanju?

Najdaljše časovno obdobje v pridržanju je lahko 96 ur (štiri dni), vendar bi v tem primeru preiskovalci potrebovali več podaljšanj, ki jih lahko odobrijo višji policijski uradniki oziroma prekrškovno sodišče, še pojasnjuje Rozenberg. Osumljenci so v Veliki Britaniji običajno pridržani 24 ur, nakar so v nadaljevanju preiskave bodisi obtoženi, bodisi izpuščeni na prostost. Za podlajšanje pripora pa mora biti sodišče prepričano, da je pridržanje nujen ukrep, potreben denimo za zavarovanje dokazov.

"Ne bo pridržan čez noč. Menim, da se kaj takšnega ne bo zgodilo," je sicer prepričan pravni strokovnjak. "Če ga bodo zaslišali na policijski postaji, se verjetno ne bo zgodilo nič tako dramatičnega. To je morda tudi eden od razlogov, da so ga aretirali zjutraj. Če nima ničesar povedati – in presenečen bi bil, če bi sploh kaj hotel – potem zaslišanje ne bo trajalo prav dolgo," dodaja.

Podobno meni tudi poznavalec britanskih policijski postopkov Danny Shaw. "V večini primerov osumljence pridržijo za 12 ali 24 ur, nato pa jih obtožijo ali izpustijo do nadaljnje preiskave," pravi. Andrew bo nameščen v "celico v priporni sobi, le s posteljo in straniščem", kjer bo čakal na policijsko zaslišanje. "Zanj ne bo posebne obravnave," še dodaja Shaw.

Andrew Mountbatten-Windsor
Andrew Mountbatten-Windsor
FOTO: Profimedia

Britanska policija je obtožbe proti nekdanjemu princu in vojvodi Yorškemu, ki je ravno danes dopolnil 66 let, preiskovala že nekaj časa. Njegovo ime se je namreč nenehno pojavljalo v dosjejih spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina. Andrew je vse obtožbe ves čas zanikal.

Starmer: Nihče ni nad zakonom

Predsednik vlade Združenega kraljestva Keir Starmer je sicer danes zjutraj, še pred aretacijo, za BBC izpostavil, da bi moral Andrew Mountbatten-Windsor jasno nasloviti očitke v zvezi z Epsteinom in govoriti tako z domačimi kot ameriškimi oblastmi. "Vsak, ki ima kakršne koli informacije, bi moral pričati. Ne glede na to, ali gre za Andrewa ali koga drugega, vsak bi se moral javiti pristojnim. V tem primeru govorimo o Epsteinu, a obstaja še veliko drugih primerov. Vsak, ki ima informacije v zvezi s katerim koli vidikom nasilja nad ženskami in dekleti, ima po mojem mnenju dolžnost, da se javi, kdorkoli že je," je dejal.

"Eno od temeljnih načel našega sistema je, da so vsi enaki pred zakonom in nihče ni nad njim. In res je pomembno, da se to aplicira na vseh področjih," je dodal britanski premier. "To je dolgoletno načelo, zelo pomembno načelo naše države, naše družbe, in mora v tem primeru veljati na enak način, kot bi v katerem koli drugem."

Andrew Mountbatten-Windsor pridržanje zaslišanje aretacija

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hvala...
19. 02. 2026 13.08
Taksnih gnusov je še veliko.. upam da jih doleti to kaj si zasluzijo..
Odgovori
0 0
Samo navijač
19. 02. 2026 13.05
Ahahaha kako njihovi mediji socustvujejo s to posastjo. Prebodit ta tur gnojni kaj vse bo ven prilezlo. Šok za človeštvo.....
Odgovori
+1
1 0
4krogci
19. 02. 2026 13.00
Sepravi ni osumljen nicesar…super res 😂😂
Odgovori
+2
2 0
PoldeVeliki
19. 02. 2026 12.57
Tale princ je mala riba proti Levici, Golobu in fotopubu.
Odgovori
+0
2 2
4krogci
19. 02. 2026 13.00
Da onprimerjavi z JJ niti ne zacnemo
Odgovori
-3
0 3
8282
19. 02. 2026 13.05
Polde vidim, da res vsi politiki v tvoji glavi živijo brez najemnine. Žalostno zate..
Odgovori
0 0
Jak Tobim
19. 02. 2026 12.54
afera Fotopub
Odgovori
+2
2 0
Zmaga Ukrajini
19. 02. 2026 12.50
Ja, pred zakonom smo vsi enaki. Razen, če nismo. Žal Giuffrejeva tega ni doživela.
Odgovori
-1
0 1
4krogci
19. 02. 2026 13.01
Ce ji je blo prelepo pa se sama fentala
Odgovori
0 0
PsihiatrijaMB
19. 02. 2026 12.48
Andrew, ne daj se, samo inteligentni vemo, kaj se tukaj kuha! Drugače pa kar simpatični možak.
Odgovori
-5
0 5
bibaleze
