Kljub slabi volji zaradi njegovega odnosa do kraljeve družine v zadnjih mesecih, Harryju namreč nihče ne želi vzeti časa, ko bo žaloval za svojo ljubljeno babico, s katero sta imela topel in zabaven odnos.

Bilo je srečno naključje, da sta bila Harry in Meghan v Veliki Britaniji ravno v času, ko je umrla prinčeva babica. S tem mu je bil prihranjen čustven in nedvomno travmatičen čezatlantski skok, pravijo poznavalci kraljeve družine.

Da nameravata Harry in Meghan v Balmoral, je postalo jasno po tvitu njima naklonjenih novinarjev. Tudi kraljeva družina naj bi na ta način izvedela za načrtovan obisk. Nekaj kasneje je odjeknila novica, da bo Harry potoval sam. Takoj so se pojavila ugibanja, da je "nekdo vplival" na spremembo načrtov.

Medtem je The Telegraph poročal, da Harry sprva niti ni bil povabljen, ko so se člani družine odpravili v Balmoral. "Precej težko je preživeti preveč časa z nekom, za katerega veste, da bo izdal knjigo o vas," o tem pravijo poznavalci. Med družino ter Harryjem in Meghan pač vlada veliko nezaupanje, saj naj bi Meghan dogodke pogosto razumela po svoje, kar je pred časom tudi vodilo do komentarja palače, da "se lahko spomini razlikujejo".

Poudarili so, da tudi Kate ne bo tam, in da bi moralo biti število res omejeno na najožjo družino. "Charles je zelo, zelo jasno povedal, da Meghan ne bo dobrodošla."

Po poročanju The Sun je bil princ Harry v Frogmore Cottageu, ko ga je poklical oče in ga prosil, naj ne pripelje Meghan. "Charles je Harryju povedal, da ni prav ali primerno, da je Meghan v Balmoralu v tako zelo žalostnem času," je za časopis povedal vir.

Ne glede na spore in nezaupanje, poznavalci menijo, da je povsem logično, zakaj Meghan ni bila povabljena. Samo dva najstarejša otroka kraljice – Charles in Anne – sta bila prisotna, ko je umrla. Njena druga dva otroka, Andrew in Edward, sta prispela takoj, ko sta lahko, skupaj s princem Williamom, ki je zdaj prvi v vrsti za prestol. Edwarda je spremljala njegova žena Sophie, vendar jo je kraljica oboževala, nanjo je gledala kot na drugo hčerko, zato je bila tam najbrž tudi na njeno željo.

Harry pa se je v Balmoral odpravil sam, z zasebnim letalom. Prispel je ob 19.52 – uro in pol po izjavi palače o smrti kraljice. Grad je zapustil včeraj zjutraj. Ni jasno, ali je Meghan še vedno na Otoku.

Ali bo žalost zaradi smrti kraljice britansko kraljevo družino znova povezala ali še bolj razklala, bo medtem pokazal čas. Charles, zdaj kralj Karel III., je v svojem prvem nagovoru Harryju in Meghan Markle ponudil priložnost za spravo. Dejal je, da želi "izraziti svojo ljubezen do Harryja in Meghan, medtem ko si nadaljujeta življenje v tujini" - gre za pootezo, ki jo kraljevi komentatorji vidijo kot poskus, da bi končno potegnili črto pod nemirom zadnjih let.

Vojvoda in vojvodinja sussekška sta monarhijo pahnila v krizo ravno v zadnjih letih kraljičine vladavine, potem ko sta pred dvema letoma senzacionalno opustila prve kraljeve dolžnosti in se preselila v Kalifornijo – sledila je saga, ki je pospešila razkol med Harryjem in njegovim bratom Williamom, padale so obtožbe o rasizmu in očitki, da Meghan niso pomagali, ko je imela težave z duševnim zdravjem. Z obtožbami nista prekinila niti po smrti princa Philipa.