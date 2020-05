Chrissy Teigen na prisrčen način čestitala svojemu dvoletniku

''Vse najboljše fantku, ki v našo hišo prinaša toliko življenja,'' je zapis pričela 34-letna nekdanja manekenka, ki je objavila fotografijo sina na dan praznovanja. Milesa je na svoj hudomušen način označila kot malenkost norega ter neustrašnega otroka ter razkrila kaj so stvari, ki jih dvoletnik obožuje in katere spadajo v kategorijo 'ne maram'.

Na tablo, ki jo je postavila ob sina, je zapisala nekaj njemu najljubših stvari, kot so avtomobilčki ter lutka Elmo. Fantek je očitno tudi oboževalec risanke Ledeno kraljestvo, iz katere izhajajo njegove najljubše pesmi ter uspavanke. Chrissy je razkrila še, da ima fantek 19 zobkov in tehta nekaj čez 11 kilogramov. V času praznovanja pa je Teigenova odkrila še nekaj o tem, kako se kot družina počutijo v času karantene in povedala, da ji tak način življenja ustreza, saj nikoli ni bila človek, ki se z veseljem potepa in tako od prvega dne zapovedane izolacije z družino uživa v radostih znotraj lastnega doma.