Čustva prevzela tekmovalce in voditelje oddaje MasterChef

Prejšnji teden je bila oddaja Masterchef najbolj čustvena do zdaj, saj so tekmovalci potrdili rdečo nit letošnje sezone. Potrdili so, da gre za najbolj prijateljsko sezono. Prijateljstvo pred rivalstvom nedvomno velja za Žigo, ki je rešil Bruna pred izločitvijo. Priča njunemu ganljivemu trenutku je bilo kar nekaj gledalcev. Zgodbe letošnjih tekmovalcev spremlja tudi nekaj znanih Slovencev.

