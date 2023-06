10. Srednjeveški preludij: velik praznik za Koroško in širše

Pretekli konec tedna se je v središču Slovenj Gradca odvijal prav poseben festival: dvodnevni, že 10. Srednjeveški preludij. "To je konec tedna, ko Koroška diha za dogodek, ko se vrnejo v srednji vek in to dobesedno," so ob tem povedali organizatorji. In Koroška se je v preteklost vrnila tudi zares – obiskovalci so spoznali obleke, navade, običaje in opravila tistega časa.

Obiskovalci so v rekordnih petih minutah pojedli 17,57-kilogramski orjaški žele bonbon, dolg 10 metrov (Perger), sestavljen iz 1965 kolobarjev roladic. Pri projektu, na katerega je prišlo tudi precej družin s sosednjih držav, celo Kolumbije in Kitajske, je sodelovalo 10 mednarodnih skupin, med njimi tudi vitezi Adorea, ki so igrali v filmu Trije mušketirji , in Zubri, ki so blesteli v Robinu Hoodu .

"Najbolj imenitna je energija, ki jo dajejo otroci, starši, stari starši, vse generacije. Skupaj se igrajo, poslušajo srednjeveško glasbo, gledajo mečevalce, ko trgujejo z novčiči in tako so oni tisti, ki poleg ustvarjalcev soustvarjajo ta festival. To se meni zdi najbolj fantastično," je koroški dogodek ubesedil povezovalec prireditve Gorazd Špegel .

Akrobatska skupina Dunking Devils v srednjeveški opravi je tudi letos poskrbela za spektakel z višine 10 metrov, ki je navdušil približno 15 tisoč obiskovalcev, ki so festival obiskali v roku dveh dni. Posebno navdušujoča je bila tudi predstava sokolov, za najmlajše pa so poskrbeli z animacijami, vrtiljakom in seveda sladkimi presenečenji, ki jih na srednjeveški tržnici ni manjkalo.

Potekala je tudi licitacija gigantskega medenjaka, pri kateri so sodelovali vitezi, grajska gospoda in koroški župani. "Povabil sem kar nekaj koroških županov, prijateljev in bilo je videti, da imajo občine zelo visoke proračune, kajti licitirali so tako visoko, da sem se ustrašil, da letos jaz ne bom tisti, ki bo imel priložnost nahraniti naše občane. Ampak na koncu je uspelo. Seveda govorimo o fiktivnem bogastvu 17.700 novčičev. Vsi ljudje, ki so prišli sem, so lahko okusili dobrote, me pa veseli, da so bili tu tudi občani ostalih občin in obiskovalci iz drugih držav," je povedal župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler.

"Ponosen sem, da avtentično srednjeveško prireditev organiziramo že 10 let in se trudimo, da jo vsako leto nadgradimo in izboljšamo. Neizmerno me veseli, ko vidim, kako ljudje uživajo in se družijo ob spoznavanju naše skupne srednjeveške dediščine," pa je ponosno dejal organizator Hrabro Perger. Slikovito obujanje srednjega veka in kulturne dediščine so nadgradili še s povorko več kot 200 ljudi, ki so bili oblečeni v oblačila iz 13. stoletja . Da je bil občutek res pravi, na srednjeveški tržnici ni bilo mogoče plačevati v aktualni valuti, torej evrih, pač pa v srednjeveških novčičih.