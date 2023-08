12-urni maraton uspel: za žrtve poplav zbrali 1.914.746,89 evra

Slovenci smo znova dokazali, da znamo stopiti skupaj. 12-urni dobrodelni maraton Denis Avdić Showa je namreč s pomočjo dobrodelnih ljudi zbral rekordnih 1.914,746,89 evra za žrtve poplav. "Najlepša hvala Slovenija, da ste se odzvali, za podporo. Če stopimo skupaj, znajo nastati čudovite zgodbe in tole je ena res čudovita zgodba," je ob koncu dobrodelnega maratona dejal Avdič.

Ekipa Denis Avdić Showa na Radiu 1 je skupaj z radijskimi postajami Radio 1 80ta, Radio Antena, Radio Bob, Radio Kranj, Radio Maxi, Radio Triglav in Radio Robin pripravila 12-urni dobrodelni maraton Eno srce, ena Slovenija. Voditelji Denis Avdić, Jana Morelj in Miha Deželak so danes od 6. pa vse do 18. ure zbirali denarna sredstva za prizadete v katastrofalnih poplavah in na koncu zbrali neverjetnih 1.914.746,89 evra.

"Najlepša hvala Slovenija, da ste se odzvali, za podporo. Če stopimo skupaj, znajo nastati čudovite zgodbe in tole je ena res čudovita zgodba. Vesel sem, da sem pri desetih letih pred vojno pristal ravno v tej državi. Želim, da se tisti, ki ste se znašli v težkih razmerah, čim prej postavite na noge. Hvala, ker ste darovali tudi iz tujine, želim vam lep dopust še naprej. Hvala Slovenija in srečno," je ganjeno dejal Denis Avdić. V studiu so jim podporo prišli izkazat številni glasbeni gostje, ki so poskrbeli za čudovito glasbo: Dejan Dogaja, Žan Serčič, Slavko Ivančič s posebnim gostom, voditeljem Radia 1 Iztokom Gustinčičem, Nina Pušlar, Maraaya, Pepel in kri ter BQL. O poplavah so se pogovarjali tudi s strokovnjaki: s predsednico ZPM LJ Moste-Polje Anito Ogulin, poveljnikom civilne zaščite, Srečkom Šestanom, psihologom dr. Aleksandrom Zadelom, z voditeljem na Radiu Antena in prostovoljnim gasilcem PGD Zbilje Maticem Hercegem, ki je pomagal reševati nemočne ljudi.