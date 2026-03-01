Naslovnica
Domača scena

120 let po prvi premieri v ljubljanski Drami znova predstava Sovražnik ljudstva

Ljubljana, 01. 03. 2026 20.24 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
E.K. Simon Vadnjal Tjaša Železen
Sovražnik ljudstva

Sovražnik ljudstva je ena najbolj neposrednih dram o družbenih anomalijah, moralni dvoličnosti in korupciji. Gre za povsem aktualne teme, čeprav jo je Henrik Ibsen napisal že davnega leta 1882. 120 let po prvi premieri v ljubljanski Drami je ta konec tedna na novo zaživela z ekipo vrhunskih ustvarjalcev.

Drama Sovražnik ljudstva prikaže majhno zdraviliško mesto, kjer pride do razkola, ali naj se razkrije potencialna ekološka packarija ali pa naj se zdravje prebivalcev postavi na kocko zavoljo gospodarske blaginje in razvoja. Očitno gre za zimzelene teme o političnih škandalih in javnem interesu. Igralci imajo že natančno izdelano strategijo, komu bi želeli nameniti sedež v parterju, da bi si ogledal omenjeno predstavo. "V Sloveniji imamo približno 200 občin in bi naredil predstavo za vse župane. Super, potem pa še za kakšne zdravnike," sta povedala igralca Jure Henigman in Marko Mandić.

Sovražnik ljudstva
Sovražnik ljudstva
FOTO: Toni Soprano Meneglejte - SNG Drama Ljubljana

"Mestne oblasti, gospodarstvenike, kapitaliste, v glavnem vse, bi kar morali videti," je povedala igralka Pia Zemljič. "Kar napolnimo parter z državnim zborom," je dejal igralec Klemen Janežič.

Drama, ki je močno vplivala tudi na Cankarjevo komedijo Za narodov blagor, že dve stoletji uspešno odpira vprašanja družbenih anomalij, moralne dvoličnosti in korupcije. Ibsnov Sovražnik ljudstva se po skandinavski tradiciji kljub temi spopada interesov kapitala in ekološke osveščenosti igra kot komedija.

"Poskušal sem se vrniti k skandinavski ideji, da okolje človeka, ki razkrije resnico, obravnava kot čudaka, norčka," je dejal režiser predstave Ivica Buljan.

Sovražnik ljudstva drama predstava JURE HENIGMAN MARKO MANDIĆ

Slavljenca Dončića soigralci presenetili s prav posebno torto

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
01. 03. 2026 21.24
Težka tema.
Odgovori
0 0
bibaleze
