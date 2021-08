Festival Panč je v polnem teku. Če smo bili še pred leti Slovenci bolj zadržani pri črnem humorju, to ne velja več. Ti večeri so v zadnjih letih med najbolj priljubljenimi na festivalu in tudi v nedeljo so se smejali na ves glas. Kje je meja primernega in okusnega, se na večeru črnega humorja ne sprašuje nihče.