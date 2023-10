14,5 metra visok skok, spodaj salta z motorjem: 'Tu ni prostora za napake'

Če kdo, potem je skupina Dunking Devils tista, ki vedno znova poskrbi, da svetu ob njihovih podvigih zastaja dih. Že večkrat so dokazali, da besede nemogoče nimajo v svojem besednjaku, idej za drzne podvige pa jim tudi nikoli ne zmanjka. In tako je nedavno padel novi svetovni rekord. Spektakularen podvig sta izvedla Jan Žnidaršič iz Dunking Devils Squad , ki je z največjega trampolina na svetu skočil rekordnih 14,5 metra visoko. To pa še ni vse – medtem ko je bil v zraku, je bila pod njim izvedena salta nazaj z motorjem.

Dunking Devils in Travis Pastrana so podrli nov svetovni rekord.

Drzen podvig, imenovan Over under Tramp FMX, je skupaj z Janom izvedel legendarni Travis Pastrana , ki slovi kot legenda motošporta. "Ob prihodu v Pastranaland se je ekipa Dunking Devils srečala z navdušenim Travisom, ki je rekel, da bomo skupaj podirali rekord," so povedali fantje iz skupine, ki jih je Travis takoj seznanil z dejstvom: "Skočil pod vami!"

Kljub temu, da nihče od sodelujočih ni bil povsem prepričan, kaj jih čaka, so slovenski akrobati z veseljem, no, pa tudi z malo strahu, sprejeli izziv. "Pričakovali smo, da nas bo Travis potisnil na rob cone udobja," so povedali in dodali, da časa za priprave in trening niso imeli veliko. "Gnala nas je ogromna želja po uspehu, zanašali pa smo se na dolgoletne izkušnje s podobnimi triki," so razkrili.

Za izvedbo tega drznega podviga je bilo potrebne veliko natančnosti, poguma, predvsem pa neomajnega zaupanja med obema akterjema. "Z Janom sva morala biti res popolnoma usklajena! Prostora za napake ni bilo," je poudaril Pastrana. Jan je bil po uspešno izvedenem projektu navdušen, da sta prav skupaj s Travisom spisala zgodovino. "Travisa občudujem že od otroštva. Vse se je zgodilo tako spontano. En trenutek smo postavljali trampolin, v naslednjem pa smo že rušili svetovni rekord. Adrenalin in koncentracija sta bila na vrhuncu, bilo je izjemno intenzivno. A zaupala sva si vsako sekundo. Neizmerno sem navdušen. Tega trenutka in celotne izkušnje z mojo ekipo ne bom nikoli pozabil. Uspelo nam je in bilo je epsko," je povedal.