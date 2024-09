17. panč festival odprli znani obrazi

17. Panč, največji festival stand up komedije v regiji, se je tudi letos začel z razprodanim Sladkim začetkom, ki so ga stkali domači komiki - gostitelj Andrej Težak Tešky, Alen Mastnak, Tanja Kocman, ki je prepričana, da človek ne potrebuje biti znan, da se ga gre gledati, Domen Valič, ki je imel pred nastopom na uveljavljenem festivalu nekaj treme, Uroš Kuzman s harmonikarskim mojstrom Robertom Goterjem in Sašo Stare, ki je prav na ta dan praznoval 38. rojstni dan.

Festival ostaja eden najtrdnejših stebrov domačega stand upa, saj že več kot desetletje in pol gosti domače in regionalne scene, vzgaja občinstvo in nove komike, se poklanja legendam ter poskrbi za obilo smeha in dobre volje. Tako, kot se razvija stand up, se razvija tudi Panč.