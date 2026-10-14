18-letni Slovenec v pol leta zbral več kot 130 milijonov ogledov

Svojo spletno prepoznavnost je mladi Tilen Kolbe zgradil predvsem na omrežju TikTok, kjer se je lotil izvajanja priredb uspešnic svetovnih glasbenih zvezdnikov, kot so Ed Sheeran, Shawn Mendes in Charlie Puth. Šele pred kratkim je svojim sledilcem razkril, da prihaja iz Slovenije, kar je poželo val navdušenja.

Gedius je v 6 mesecih postal prava spletna senzacija FOTO: TikTok

"Ponosen sem nate, ti si že mednarodna zvezda," je zapisal eden od spletnih uporabnikov. "Ko boš čez par let nastopal v Stožicah, bo tole fajn anekdotica o tvojih začetkih za intervjuje," pa je o svetli prihodnosti 18-letnega Gediusa prepričana sledilka.

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Karizmatični glasbenik vidno uživa predvsem v nastopih v živo. Med drugim je nastopil pred koncertom hrvaške skupine Silente in na zagrebškem poletnem festivalu Fuliranje. Ob priredbah znanih uspešnic je začel predstavljati tudi svojo avtorsko glasbo.

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Tilen je septembra izdal prvo lastno pesem z naslovom Home. "Napisal sem jo, ko sem se selil stran od družine iz Abu Dabija v Slovenijo," je povedal za ljubljanski Radio Antena. "Glavno sporočilo je, da dom ni vezan na lokacijo, ampak na ljudi," je še dodal.

Tilen Kolbe na snemanju filma Elvis Škorc FOTO: Slovenski filmski center