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Domača scena

18-letni Slovenec v pol leta zbral več kot 130 milijonov ogledov

Ljubljana, 14. 10. 2026 13.04 pred 43 minutami 2 min branja 9

Avtor:
A. P.
Gedius

Ljubljančan Tilen Kolbe, ki ustvarja pod umetniškim imenom Gedius, je v manj kot pol leta na družbenih omrežjih nabral več kot 130 milijonov ogledov in več kot 600 tisoč sledilcev, katerim se vsak teden pridruži še približno 15.000 novih. 18-letnik se je pred kratkim iz Abu Dabija preselil v Slovenijo.

Svojo spletno prepoznavnost je mladi Tilen Kolbe zgradil predvsem na omrežju TikTok, kjer se je lotil izvajanja priredb uspešnic svetovnih glasbenih zvezdnikov, kot so Ed Sheeran, Shawn Mendes in Charlie Puth. Šele pred kratkim je svojim sledilcem razkril, da prihaja iz Slovenije, kar je poželo val navdušenja.

Gedius je v 6 mesecih postal prava spletna senzacija
Gedius je v 6 mesecih postal prava spletna senzacija
FOTO: TikTok

"Ponosen sem nate, ti si že mednarodna zvezda," je zapisal eden od spletnih uporabnikov. "Ko boš čez par let nastopal v Stožicah, bo tole fajn anekdotica o tvojih začetkih za intervjuje," pa je o svetli prihodnosti 18-letnega Gediusa prepričana sledilka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Karizmatični glasbenik vidno uživa predvsem v nastopih v živo. Med drugim je nastopil pred koncertom hrvaške skupine Silente in na zagrebškem poletnem festivalu Fuliranje. Ob priredbah znanih uspešnic je začel predstavljati tudi svojo avtorsko glasbo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tilen je septembra izdal prvo lastno pesem z naslovom Home. "Napisal sem jo, ko sem se selil stran od družine iz Abu Dabija v Slovenijo," je povedal za ljubljanski Radio Antena. "Glavno sporočilo je, da dom ni vezan na lokacijo, ampak na ljudi," je še dodal.

Tilen Kolbe na snemanju filma Elvis Škorc
Tilen Kolbe na snemanju filma Elvis Škorc
FOTO: Slovenski filmski center

Glasba pa ni edino področje, na katerem se je mladi Slovenec že preizkusil. Marsikdo bi njegov obraz lahko prepoznal po filmskih vlogah. Med drugim je nastopil v priljubljenem slovenskem družinskem filmu Kapa (2022), pozneje pa še v filmih Športni dan (2023) in Elvis Škorc (2025).

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KOMENTARJI9

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Spletko
14. 10. 2026 13.47
Larifari
Odgovori
+1
1 0
The DownFall
14. 10. 2026 13.46
Ta je že sedaj boljši od naših kvazi "Avsenikov". Sicer pa nam manjka kvalitetnih glasbenikov, ki niso samo del narodne zabavne glasbe...
Odgovori
0 0
Amor Fati
14. 10. 2026 13.43
Koga sploh briga za tega modela? Ste opazili zelo zanimiv trend, ki se odvija zadnje čase? Starejši igralci iz starejših filmskih ali televizijskih projektov, počasi a učinkovito razkrivajo resnične karakterje svojih nekdanjih soigralk in soigralcev. Nič več ne molčijo. Čisto nič več ne skrivajo. Igralcem, ki so zelo nesramni in arogantni, in skriti za raznimi maskami, ne pomagajo več niti njihova gostovanja na raznih podcastih ali v pogovornih oddajah. Počasi vse njihove maske padajo dol. Zadnja, ki se je oglasila je bila igralka iz serije Beg iz Zapora, ki je nedavno razkrila resnicno ogabno izkusnjo s snemanja.
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+0
1 1
Lzak128
14. 10. 2026 13.32
Kr neki. Tole kao influencerstvo bi bilo potrebno prepovedati z zakonom.
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+6
7 1
MiLjBo
14. 10. 2026 13.30
Karizmatični glasbenik?Ok....
Odgovori
+4
5 1
Podlesničar
14. 10. 2026 13.30
Naši pridni delavci za minimalca bi temu rekli... levnuh 🤣🤣🤣 Bravo dečko, upam, da bo mastno zaslužil in preselil denar v davčno oazo.
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-2
0 2
Orisei1
14. 10. 2026 13.19
The who?
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+8
9 1
ares2
14. 10. 2026 13.19
Raznorazni boti oz. robotki mu nabijajo te cifre. Kdo se spozna na računalništvo to dobro ve.
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+8
8 0
hideonbush
14. 10. 2026 13.22
Ti se očitno ne, robotki 🤣🤣
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-5
1 6
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